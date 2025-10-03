U-16日本代表、ウズベキスタン遠征メンバー20名を発表！「10番」はヴィッセル神戸の16歳MF里見汰福
日本サッカー協会（JFA）は2日、10月8日（水）に集合しウズベキスタン・タシケントで行われる国際親善試合に参加するU-16日本代表メンバー20名を発表した。
チームを率いるのは小野信義監督。招集リストは以下の通り。
GK：
12．佐藤大翔（浦和レッズユース）
1．大下幸誠（鹿島アントラーズユース）
DF：
15．石村琢人（FC東京U-18）
19．熊田佳斗（RB大宮アルディージャU18）
5．川井浬（ツエーゲン金沢U-18）
17．原田爽潤（東京ヴェルディユース）
2．橋本凜来（FC東京U-18）
4．笹倉拓真（川崎フロンターレU-18）
3．竹内悠三（名古屋グランパスU-15）
MF：
13．エゼモクェ・チメヅェ海（セレッソ大阪U-18）
6．藤本祥輝（ガンバ大阪ユース）
18．永添功樹（セレッソ大阪U-18）
10．里見汰福（ヴィッセル神戸U-18）
7．岩土そら（鹿島アントラーズユース）
20．井内亮太朗（ヴィッセル神戸U-18）
16．井内庸介（名古屋グランパスU-18）
14．松永翔（横浜F・マリノスユース）
8．五十嵐陵（柏レイソルU-18）
FW：
11．立野京弥（昌平高）
9．郄木瑛人（鹿島アントラーズユース）
2009年生まれを中心とした2032年のブリスベン五輪世代のメンバー。10番は、高校1年生にしてヴィッセル神戸で2種登録されている注目のMF里見汰福が背負う。
U-16日本代表は、9日（木）にウズベキスタンに向けて出発。現地では同世代のウズベキスタン代表やサウジアラビア代表と対戦する予定だ。