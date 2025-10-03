スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

通勤電車で他にすることがないからと、とりあえずスマホを見て過ごしてしまう…

「移動中は必ず音楽を流している」

「作業中もポッドキャストや動画をBGMにしてしまう」

「静かな空間が苦手で、ついソワソワしてしまう」

気づけば、常にイヤホンやヘッドホンをつけている。

常に音や情報とつながっていないと不安になる。

スマホ時代の現代において、そんな経験はありませんか？

なぜか「信頼される人」の特徴

「あの人にだったら言ってもいいかな」「あの人がいるとなぜか話しやすい」

あなたの周りに、そういう人はいませんか？

いるだけでなぜか嬉しくなったり、なぜか無性に話したくなる人が、誰しも一人くらいは思いつくのではないでしょうか。

彼らに共通するのは、“余白”を受け入れる姿勢があるということです。

余白とは、退屈や沈黙をそのまま味わう時間を指します。

新しい情報にいつでも接続できる現代において、その静けさの中でこそ相手の声に耳を傾けたり、自分の思考を深めたりすることができるからです。

このことは、グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、多忙な毎日を乗りこなすための戦略をまとめた『とっぱらう』にも書かれてあります。では、どうするべきなのでしょうか。

ヘッドホンを置いていく

常にSNSに接続していないと不安だと感じながら、「このままSNSに時間を割いていて、自分の人生は大丈夫なのだろうか？」と考えてしまう人も少なくないと思います。

そんなときに、元グーグル社員が実践していたのが、ヘッドホンを置いていくという戦術です。

戦術：ヘッドホンを置いていく

音楽やポッドキャスト、オーディオブックは退屈を防ぐが、退屈は考えごとをし、集中するためのゆとりも生む。

だからたまにはヘッドホンを家に置いて出かけよう。車の行き交う音やキーボードのカタカタいう音、歩道の足音に耳をすませよう。空白の時間を埋めたい衝動をこらえよう。

ヘッドホンを完全に手放せだなんて言わない。僕らだって毎日使っているのだから、そんなことを言えるはずがない。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

つまり、“あえて音を遮断しない時間を強制的につくる”ということです。

静かな時間を受け入れることで、自分の中に余裕が生まれ、周りの人の声や気配にも自然と敏感になれるといいます。

信頼されるために、派手な行動も特別なスキルも必要ない

信頼を勝ち取るのは、派手な行動でも、特別なスキルでもありません。

むしろ大切なのは、耳をふさぐ習慣を手放し、相手の声や場の空気に開かれること。

まずは「ヘッドホンを置いていく」から始めてみる。

その小さな実践が、信頼を勝ち取る人になるための確かな第一歩です。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）