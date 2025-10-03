金融資産1億円・77歳男性「昼からお酒をたしなみ、金魚の世話をして過ごす最高の年金生活」
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住77歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（72歳）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：会社役員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金：3000万円、リスク資産：7000万円
これまでの年金加入期間：不明
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金20万2054円（期間は不明）
配偶者の年金や収入：年金128万4000円（年額）
その理由として「2カ月毎に銀行の口座に手取り額が振り込まれ、年寄り2人の生活には十分です。年に3回ほど2人で国内旅行にも参加できますし、時折、孫にも会ってお小遣いや誕生日プレゼントをあげることもできるので、とても満足をしています」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
とはいえ、年金生活においては日ごろから節約を心掛けているそうで、「毎日の新聞の折込広告を見ながら、同一商品があったならば、実際の店舗でよく見ながら、比較的安い商品を購入したり、公共料金、特に電気・ガス・水道などの節約に心がけて生活をしています」とあります。
今後気掛かりなことについては、「そろそろ終活に励む年になってきましたので、相続を含めて考える時間が必要ではないかと思っています。更には、車好きの小生にとって免許証の返納を考える事態になることが、とてもつらい」と悔しそうに語ります。
一方で「関西にいる孫に会えたり、平日にとてもお得に旅行へ出かけられるので、それがとても楽しみ」と投稿者。
また「毎日が休日なので、昼から好きなお酒を多少飲むことができる年金生活は最高です。十分な時間があるので、趣味のジオラマ作成や金魚・メダカの世話などにも傾注できます」と穏やかに余生を過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住77歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：77歳男性
同居家族構成：本人、妻（72歳）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：会社役員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金：3000万円、リスク資産：7000万円
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：18万7052円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金20万2054円（期間は不明）
配偶者の年金や収入：年金128万4000円（年額）
「年寄り2人の生活には十分な年金額です」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「2カ月毎に銀行の口座に手取り額が振り込まれ、年寄り2人の生活には十分です。年に3回ほど2人で国内旅行にも参加できますし、時折、孫にも会ってお小遣いや誕生日プレゼントをあげることもできるので、とても満足をしています」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「株の配当が年に50万円ほどあります」現在は「年金生活のみで、仕事は全くしていない」そうですが、「保有株式の配当が年2回あり、昨年度の年間配当金額は50万2018円」だったとのこと。
とはいえ、年金生活においては日ごろから節約を心掛けているそうで、「毎日の新聞の折込広告を見ながら、同一商品があったならば、実際の店舗でよく見ながら、比較的安い商品を購入したり、公共料金、特に電気・ガス・水道などの節約に心がけて生活をしています」とあります。
「免許証の返納をしなければならないのがつらい」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「現役時代は取締役会に参加して、会社の現状や将来のことを都度、意見具申をしましたがよく理解されましたので、とても楽しく過ごすことができました。またさらに、小生が推薦した後任の役員が、取締役に昇格したのでとてもうれしく『もっとこうしておけばよかった』という事象は、特にありません」と回答。
今後気掛かりなことについては、「そろそろ終活に励む年になってきましたので、相続を含めて考える時間が必要ではないかと思っています。更には、車好きの小生にとって免許証の返納を考える事態になることが、とてもつらい」と悔しそうに語ります。
一方で「関西にいる孫に会えたり、平日にとてもお得に旅行へ出かけられるので、それがとても楽しみ」と投稿者。
また「毎日が休日なので、昼から好きなお酒を多少飲むことができる年金生活は最高です。十分な時間があるので、趣味のジオラマ作成や金魚・メダカの世話などにも傾注できます」と穏やかに余生を過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)