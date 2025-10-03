【凱旋門賞】ダービー馬・クロワデュノールは17番ゲートから
現地10月5日（日）に、フランスのパリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞（G1）の出馬表が発表された。
●凱旋門賞（G1）
第5レース 2400メートル（芝・右）
JRA発売レース（日本時間10月5日（日）23時05分（現地時間16時05分）発走予定）
・出走予定JRA所属馬
アロヒアリイ（牡3・美浦・田中博康厩舎）
クロワデュノール（牡3・栗東・斉藤崇史厩舎）
ビザンチンドリーム（牡4・栗東・坂口智康厩舎）
馬番：1
ジアヴェロット
牡6・59.5・A.アッゼニ
M.ボッティ
ゲート番：5
馬番：2
ホワイトバーチ
牡5・59.5・D.マクモナグル
J.マーフィー
ゲート番：9
馬番：3
アローイーグル
牡4・59.5・I.メンディザバル
JC.ルジェ
ゲート番：16
馬番：4
ソジー
牡4・59.5・S.パスキエ
A.ファーブル
ゲート番：3
馬番：5
ロスアンゼルス
牡4・59.5・W.ローダン
A.オブライエン
ゲート番：14
馬番：6
ビザンチンドリーム
牡4・59.5・O.マーフィー
坂口智康
ゲート番：15
馬番：7
エストレンジ
牝4・58・D.タドホープ
D.オメーラ
ゲート番：18
馬番：8
キジサナ
牝5・58・A.プーシャン
F.グラファール
ゲート番：7
馬番：9
カルパナ
牝4・58・C.キーン
A.ボールディング
ゲート番：10
馬番：10
アヴァンチュール
牝4・58・M.ギュイヨン
C.フェルラン
ゲート番：12
馬番：11
ダリズ
牡3・56.5・M.バルザローナ
F.グラファール
ゲート番：2
馬番：12
ルファール
牡3・56.5・C.デムーロ
JC.ルジェ
ゲート番：6
馬番：13
クアリフィカー
牡3・56.5・W.ビュイック
A.ファーブル
ゲート番：8
馬番：14
ホタツェル
牡3・56.5・S.フォーリー
Mrs. J.ハリントン
ゲート番：11
馬番：15
クロワデュノール
牡3・56.5・北村友一
斉藤崇史
ゲート番：17
馬番：16
アロヒアリイ
牡3・56.5・C.ルメール
田中博康
ゲート番：4
馬番：17
ミニーホーク
牝3・55・C.スミヨン
A.オブライエン
ゲート番：1
馬番：18
ゲゾラ
牝3・55・T.マーカンド
F.グラファール
ゲート番：13