先週のスプリンターズＳは、本当に惜しい２着。スタートが決まって、展開の読みもハマり、なによりもジューンブレアが素晴らしい走りをしてくれたんですが、勝ち馬の徹底マークにしてやられました。

三浦皇成騎手は、これが127度目のＧ１挑戦での初勝利。「おめでとう。長かったな」と声をかけて、それで彼が泣きそうになったと言っていますが、そんなに気の利いた言葉でもなかったような。まあ、デビュー18年目ですから感激するのもわかりますよね。おめでとうと言ったものの、こちらは悔しかったです。

武豊騎手が日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』第1話に本人役で出演！丸田恭介騎手、菅原隆一騎手、今村聖奈騎手も登場

ザ・ロイヤルファミリーに出演

ＴＢＳ系で10月12日から放送される予定の、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の第１話の撮影が行われ、武豊役を演じてきました。ドラマ出演のオファーが来たときはちょっと驚きましたが、競馬を題材としたドラマが放送されることがとても嬉しく思いましたし、自分役ということでしたので出演させていただきました。競馬の世界というのは本当に多くの人々が携わっていて、色々な側面があると思うのですが、競馬関係者の方々が同じ方向の目標に向かっているというところをぜひ見ていただけたらなと思っています。

さて、今週末は土曜は京都、日曜は東京で騎乗します。日曜の毎日王冠は、ダービー４着のサトノシャイニングの秋初戦。１週前の追い切りはものすごく元気がよくて、正直持って行かれた内容でしたが、それでもしまいまでしっかり。やっぱり能力は高いですし、あの感じなら1800mという距離もよさそうです。今後に明るい見通しが立つ内容を期待しています。