きょうは、前線や低気圧の影響で西日本を中心に雨雲が広がりそうです。東日本は次第に雲が多くなりますが、気温の高い状態が続くでしょう。北日本は秋晴れとなり、札幌で27℃など、きのう以上に気温が高くなりそうです。

北日本は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしよう。上空の寒気は退いていくため、安定した秋晴れとなりそうです。西から低気圧や前線が近づくため、九州や四国、中国地方は朝から雨が降りやすく、お昼ごろには広い範囲で雨となるでしょう。午後になると近畿でも雨の降り出す所があり、夜にかけて雨の範囲が広がりそうです。夜は九州を中心に、激しい雨の降る所がある見込みです。東海や関東は雲が広がりやすく、夜遅くなると弱い雨の降る所もあるでしょう。

日中の気温は、晴れる北日本ではきのうより高く、札幌や青森でも27℃まで上がる見込みです。この時季としても高く、朝と日中の気温差が大きいため、調節のしやすい服装でお出かけください。東日本はきのうと同じくらいで、28℃前後の所が多いでしょう。西日本はきのうより低く、広島で22℃など、大幅に低い所もあり、風が涼しく感じられそうです。鹿児島は30℃を超えて、蒸し暑いでしょう。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 ：27℃ 釧路：19℃

青森 ：27℃ 盛岡：27℃

仙台 ：27℃ 新潟：27℃

長野 ：26℃ 金沢：27℃

名古屋：28℃ 東京：28℃

大阪 ：27℃ 岡山：23℃

広島 ：22℃ 松江：25℃

高知 ：28℃ 福岡：26℃

鹿児島：31℃ 那覇：33℃

あすにかけて、西日本では雨脚の強まる所もある見込みです。東日本にも雨雲が広がり、東海や関東は断続的に雨となりそうです。関東は日中も気温があまり上がらず、東京の最高気温は22℃の予想です。日曜日も西日本では雨の残る所があり、東日本や北日本は日差しが出ても、にわか雨の可能性があります。