きょうは、前線や低気圧の影響で西日本を中心に雨雲が広がりそうです。東日本は次第に雲が多くなりますが、気温の高い状態が続くでしょう。北日本は秋晴れとなり、札幌で27℃など、きのう以上に気温が高くなりそうです。

北日本は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしよう。上空の寒気は退いていくため、安定した秋晴れとなりそうです。西から低気圧や前線が近づくため、九州や四国、中国地方は朝から雨が降りやすく、お昼ごろには広い範囲で雨となるでしょう。午後になると近畿でも雨の降り出す所があり、夜にかけて雨の範囲が広がりそうです。夜は九州を中心に、激しい雨の降る所がある見込みです。東海や関東は雲が広がりやすく、夜遅くなると弱い雨の降る所もあるでしょう。

日中の気温は、晴れる北日本ではきのうより高く、札幌や青森でも27℃まで上がる見込みです。この時季としても高く、朝と日中の気温差が大きいため、調節のしやすい服装でお出かけください。東日本はきのうと同じくらいで、28℃前後の所が多いでしょう。西日本はきのうより低く、広島で22℃など、大幅に低い所もあり、風が涼しく感じられそうです。鹿児島は30℃を超えて、蒸し暑いでしょう。

きょうの各地の予想最高気温です。
札幌　：27℃　釧路：19℃
青森　：27℃　盛岡：27℃
仙台　：27℃　新潟：27℃
長野　：26℃　金沢：27℃
名古屋：28℃　東京：28℃
大阪　：27℃　岡山：23℃
広島　：22℃　松江：25℃
高知　：28℃　福岡：26℃
鹿児島：31℃　那覇：33℃

あすにかけて、西日本では雨脚の強まる所もある見込みです。東日本にも雨雲が広がり、東海や関東は断続的に雨となりそうです。関東は日中も気温があまり上がらず、東京の最高気温は22℃の予想です。日曜日も西日本では雨の残る所があり、東日本や北日本は日差しが出ても、にわか雨の可能性があります。