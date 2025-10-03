10月1日（水）、フランス・シャンティイで行われた共同記者会見で、田中博康調教師は自身の管理馬アロヒアリイの現状と凱旋門賞への思いを語った。田中師は騎手時代からフランスでの経験を経て、そして凱旋門賞が調教師を志す大きな原動力であったという。今回の挑戦については「ジョッキーから調教師になるきっかけとなったレースです。凱旋門賞に出走できることは大きな喜びですし、なんとか勝ちたいと思っています」と意気込みを語った。

環境にも適応

アロヒアリイは今夏のギヨームドルナノ賞（G2・芝2000m）でフランスの有力馬クアリフィカーを下して勝利。その後はシャンティイでの調教を通じてフランスの競馬場特有の環境に適応し、体調も上向いている。クリストフ・ルメール騎手と継続してコンビを組むことも決定し、馬場が重くなる可能性についても「週末も雨予報になってきましたが、言い訳は出来ないと思っています」と、どんな馬場でも全力で臨む構えだ。