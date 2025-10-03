JRAは、11月に京都競馬場で行われるエリザベス女王杯（G1）と、マイルチャンピオンシップ（G1）に、外国馬からの予備登録があったことを発表した。エリザベス女王杯には4頭、マイルチャンピオンシップには2頭が名を連ねている。

エリザベス女王杯には、イギリスからアタランタステークス（G3）を制し無敗の4歳牝馬レディオブスペイン（R.ヴェリアン厩舎）が登録。アイルランドからはブランドフォードステークス（G2）など重賞2勝の3歳牝馬バルナヴァラ（J.ハリントン厩舎）が加わった。フランス勢は、ディアヌ賞（G1）を制した3歳牝馬ゲゾラ、さらにジャンロマネ賞（G1）の覇者で8戦6勝の実績を持つ5歳牝馬キジサナ（ともにF.グラファール厩舎）の2頭が登録している。

国際色豊な顔ぶれ

一方、マイルチャンピオンシップには2頭。イギリスからは、今年のクイーンアンステークス（G1）を勝った5歳牡馬ドックランズ（H.ユースタス厩舎）。フランスからはムーランドロンシャン賞（G1）を制した3歳牡馬サーラン（F.グラファール厩舎）が予備登録を行った。

海外の実力馬が参戦するかどうかは今後の動向次第だが、両G1に国際色豊かな顔ぶれがそろう可能性が出てきた。