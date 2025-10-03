30年後、あなたのお金の価値は「半分」に？ まじめに働くだけでは貧しくなるインフレの「シビアな現実」

モノやサービスの値上がりが止まらない昨今。公認会計士・税理士で、著書に『最強の投資と節税 二刀流税理士のお金の増やし方』がある永江将典氏は、「まじめに働いていても、あなたのお金はこれからも減っていく」と警鐘を鳴らす。インフレ、増税、年金改悪……。永江氏が、私たちが置かれているシビアな現実を解説する。

あなたのお金はこれからも減っていく

日本は、世界有数の豊かな国です。しかしあなたは、その豊かさを実感しているでしょうか？

むしろ逆で、物価は上がり続けているのに手取りも貯蓄も増えず、苦しい人も多いことでしょう。

「前に買ったときよりも、値段がこんなに上がっている……」

「買うもののランクを下げて、節約しなければ……」

こうした悩みも、増えてきたのではないでしょうか。

長年物価が下がり続けるデフレに慣れ切っていた私たちにとって、物価が上がり続けるインフレの影響は、心情的にも非常に厳しいものがありますね。

では今後はどうかというと、その見通しも明るくありません。

残念ながら今の日本は「物価上昇」にとどまらず、「増税」や「インフレ」、「円安」、「年金改悪」とあげればキリがないほど、私たちのお金を減らす要素で溢れているからです。

背景にあるのは、国の財政状況です。

少子高齢化によって働く人が減ることで、将来的に税収が減少する可能性がありながらも、一方で高齢者の医療費や年金等の国の負担額は増え続けています。さらに過去の国の負債も1000兆円を超え、いまや国民ひとり当たり1000万円以上相当の借金を抱えるという、トリプルパンチです。

国の財政が悪化していることは、財務省のホームページを見ても明らかです。1990年と2022年とを比べると、歳出（国の出費）のうち社会保障費が3倍以上増え、それらを補うための歳入（国の収入）の借金が約7倍に増えているのです。

これは現在の税収では足りないために、今後も増税傾向が続いていくことを示しています。

私は税理士資格を持つ税金のプロです。ですので確信を持って言えるのですが、増税が続くということは、私たちのお金が今後も減り続けることにほかなりません。

ここまででも十分厳しい話ですが、こうした傾向は、今後さらに強まる可能性すらあります。それは世界における日本の国力が、相対的に弱くなってきているためです。

国際競争力が落ち、円安も進んでいます。円安になると輸入依存度が高い日本では物価が上がります。必然的に生活費を圧迫することになり、手取りや貯蓄が減る要因になります。

これが、私たちの置かれた状況です。

「日々まじめに働いても貯蓄が増えない。むしろ価値は目減りしていく」

こんな悲しい時代が、ついに到来してしまったのです。

「物価上昇」は悪いことばかりではない

ここで、「本当にそんなに厳しいことになるの？」と、疑問に思った方もいるかもしれません。ですので、それぞれの要素について、もう少し詳しく見ていきましょう。

まずは日々暮らしていてもっとも身近に感じる、物価の上昇についてです。

最初に誤解のないように言っておきますと、物価の上昇自体は必ずしも「悪」ではありません。というのも物価の上昇が適度であれば、経済活動が活性化する可能性があるからです。

企業の収益が増え、社員の給料が上がり、消費が活発になって……という好循環が起これば、経済は活性化します。

経済が成長すれば私たちの暮らしはより豊かになるはずですから、物価が上がることは悪いことばかりではないのです。

ちなみに日本の金融政策を司る日本銀行では、物価上昇の目標（インフレ率）を2％としています。経済成長のため、物価の継続的な上昇（インフレ）をある程度は望んでいるということですね。

「失われた30年」のデフレで長年物価上昇を経験してこなかった私たちですが、今後は物価はある程度は上がるべきもの、と考えていったほうがいいでしょう。

ではそうした考え方を踏まえつつ、私たちに影響する「物価上昇のリスク」についても見ていきましょう。

仮に日銀の物価上昇の目標、「毎年2％ずつ物価が上がる」が実現すると、将来の物価はどうなるでしょうか。現在（1年目）を100として、2年目が102、3年目は102の2％アップ……と計算してみましょう。

10年後には、物価は1.22倍。

20年後では1.49倍。

そして30年後は、実に1.8倍となります。

たった2％でも、積み重なると大きいですね。

「お金の価値」の目減りに対抗しよう

インフレになるということは、単に物価が上がって買いにくくなる、ということだけではありません。

本当に怖いのは、現在私たちが持っているお金が、「使わなくても減っていく」ということです。

たとえば、老後のために1000万円を貯めたとします。

すると20年後には1000万円÷1.49ですので、約670万円まで価値が下がります。

同様に30年後には、じつに約550万円にまで目減りします。たとえ全く無駄遣いをせず、むしろ節約に節約を重ねたとしも、あなたのお金の価値は約半分に減るのです。

物価上昇とインフレが続くことのリスクについて、お分かりいただけたでしょうか。

今の時代、お金を銀行預金にしているだけ、ということは、「30年後に自分のお金の価値がほぼ半分になることを、受け入れている」のと同じことなのです。

ただ働いているだけでは、むしろ貧しくなってしまう。これはとてもショッキングなことですね。

そうならないためにも、今こそお金の価値の目減りに対抗して、新しいことを始めるべきときなのです。

あなたのお金を減らす要因はまだまだあります。後編記事〈「国がなんとかしてくれる」は幻想…「増税」「年金改悪」時代にお金を守るためにすべきこと〉では「増税」や「年金改悪」のシビアな現実についてお伝えします。

