◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル）

第６０回京都大賞典（５日、京都）でプラダリアの手綱を執る高杉吏麒騎手（２０）＝栗東・藤岡厩舎＝は先週、通算１０１勝に到達。今週から一般レースも減量なしとなる。

節目の記録も通過点に過ぎない。デビュー２年目の高杉は、１９歳最後の日となった先週土曜（９月２７日）に阪神１２ＲのタカネノハナコサンでＪＲＡ通算１００勝を達成。「今年の目標の一つでした。年齢は関係ないです。たまたま誕生日だった」と高杉は２０歳の誕生日だった翌２８日に２勝したが、気にする様子はない。

新人賞に輝いた昨年は１年目で歴代６位の４８勝。今年の１月１３日に５１勝目を挙げ、平地競走の負担重量が１キロ減となった。「ここで技術を身につけないといけない。この先の成績に関わる」。そう気を引き締めたからこそ、自分への評価は厳しかった。「いい馬にたくさん乗せていただいたのに、春は勝ち切れないレースばかりでした」。ストイックな若武者は悔しさを手綱に乗せた。６〜８月の夏競馬３か月で計２４勝。差しや追い込みなど戦法の幅も広がっていた。

１０１勝をクリアしたことで減量特典はなくなるが、２０回の重賞騎乗など数多くの経験を積んできた。京都大賞典はプラダリアで、Ｇ１初騎乗となった宝塚記念に続くコンビとなる。「乗りやすくて背中もいい馬。この馬が一番いい結果を出せるレースをしたい」。京都巧者の６歳馬を復活へ導き、初タイトルを狙う。（松ケ下 純平）