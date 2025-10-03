◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第３戦 カブス―パドレス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が２日（日本時間３日）、ワイルドカードシリーズ第３戦となる敵地・カブス戦に先発し、初回を無失点に切り抜けた。先頭ブッシュは右安を許したが、後続を遊ゴロ、空振り三振。２死一塁から盗塁を試みたホーナーを捕手ケリーが好返球で阻止した。

注目は「５番・右翼」で先発出場のカブス・鈴木誠也外野手との日本人対決だ。シーズンでの通算対戦成績は、試合前時点で４打数１安打２三振。日本人右打者で初めて３０本塁打＆１００打点に到達し、絶好調の鈴木との勝負が鍵を握りそうだ。

ダルビッシュにとって、カブスは２０年シーズンまで１８年から３シーズン所属した古巣だ。前日には「自分としてもすごくお世話になった球団。ファンの方にもそうですし、本当に思い出深い場所なので、またプレーオフで投げられることを楽しみにしています」と意気込んでいた。

ＷＣＳ第１戦が行われた９月３０日（同１０月１日）は、鈴木が本塁打、大谷は２本塁打、吉田が逆転適時打と大活躍し、ダルビッシュは「日本の野球の未来も明るくなっているということなので、すごくうれしいです」と語っていた。