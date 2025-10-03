「在日韓国人の元ヤクザ」だからダメなのか…！「稲川会・中村組」を率いた元暴力団幹部が、15年前の「脱税事件」の再審請求を繰り返す理由

「木更津の中村兄弟」といえば

「木更津の中村兄弟」といえば、稲川会系中村組を率いた兄・銅市氏と、組を継承した弟・富夫氏（76歳）のことで、戦闘力と資金量に秀でた暴力団幹部として知られていた。

富夫氏が経営する港区の不動産会社が、約8億円を脱税したとして逮捕・起訴されたのは'10年のこと。

富夫氏は無罪を主張したが、'12年に東京地裁で懲役2年6ヵ月の実刑判決を受け、上訴するも認められず、服役して組も解散した。

繰り返す再審請求

納得できない富夫氏は新証拠を提出し、再審請求を繰り返している。刑事事件における再審請求は難しく、まして脱税案件で請求が通ることはほとんどない。

地裁、高裁で棄却され、富夫氏は最高裁への特別抗告を準備している。

富夫氏は、証拠上明らかな弁護士への報酬の支払いといった経費が否定されるなど、事実認定の杜撰さを指摘。憲法14条の「法の下の平等」など憲法違反も主張する。

「私は韓国籍で、理不尽な差別のなかで生き、暴力団構成員になりました。再審請求も、『在日』『元暴力団員』という先入観から棄却という判断に至っているのではないでしょうか」（富夫氏）

特別抗告が難しいのは百も承知だが、意地と名誉をかけて最後まで争う方針だという。

「週刊現代」2025年10月13日号より

