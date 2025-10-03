終了の危機を乗り越えて40周年を迎えた日テレ『金曜ロードショー』とフジテレビの明暗が示すTVコンテンツの未来

40年間で1140本の映画を放送

3日夜、『金曜ロードショー 〜視聴者が選んだ忘れられない名シ−ン30〜』（日本テレビ系）が放送される。

今回は1985年10月4日の放送開始から40周年の特別企画。これまで『金曜ロードショー』で放送された1140本の映画から視聴者が選んだ30の名シーンが一挙公開され、木村拓哉、長澤まさみ、大竹しのぶ、石田ゆり子、市川團十郎、倍賞千恵子ら俳優のインタビューも予定されている。

現在ゴールデン・プライム帯の映画放送枠は日テレの『金曜ロードショー』（金曜21時〜）のみ。時折フジテレビが『土曜プレミアム』（土曜21時〜）で映画を放送しているが大半はバラエティであり、『金曜ロードショー』の希少性は際立っている。

はたして“名シーン30”にはどんな作品が選ばれるのか。そして、そもそも『金曜ロードショー』とはどんな番組なのか。引いては、動画配信サービスが普及した中、テレビにおける映画放送の放送意義なども掘り下げていく。

日テレ『金ロー』が生き残った理由

今回の予告映像には『天空の城ラピュタ』『千と千尋の神隠し』『火垂るの墓』『ルパン三世 カリオストロの城』『サマーウォーズ』『アナと雪の女王』『ライオン・キング』『アラジン』『ホームアローン』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ローマの休日』のタイトルが映されるカットがあった。

さらに事前情報では「最多20回放送『風の谷のナウシカ』」「驚異の視聴率『もののけ姫』」「アニメ史上最高エンディングとされる『トイストーリー3』」のタイトルもピックアップ。やはり今回の企画は高視聴率を獲得し、ネット上の反響が大きく、繰り返し放送されたこれらの作品が中心となるのだろう。

なかでもメインは「金曜ロードはジブリと共に…！」というキャッチコピーもあったジブリ映画。さらに、ディズニー映画、『ルパン三世』や『名探偵コナン』などアニメのシリーズ作品。それ以外でも、お盆やクリスマスの定番として放送される映画など、「親子で楽しめる作品が多い」「繰り返し見たくなる作品が多い」「季節の風物詩になった作品が多い」ことなども『金曜ロードショー』の魅力となっている。

業界内で「民放各局の中で最も視聴率獲得にシビア」「特にコア層（主に13〜49歳）の個人視聴率獲得に貪欲」と言われる日本テレビが『金曜ロードショー』を40年にわたって放送し続けている理由がここにある。これは裏を返せば他局の映画枠は「親子で楽しめる」「繰り返し見たくなる」「季節の風物詩になった」という作品をそろえられず低視聴率に苦しみ、撤退の道を選択したということ。

その結果、「テレビで映画を見るなら日テレ」「金曜21時は映画の時間」という認識が老若男女問わず日本中の人々に浸透した。一方、他局では前述したようにフジテレビが時折『土曜プレミアム』で映画を放送し、TBSも改編期などで映画を放送しているが、唐突な感は否めず、大半の作品が低視聴率かつ話題にあがることなく終わっている。

つまり『金曜ロードショー』は日本テレビが他局との争いに勝ち、唯一無二のポジションを手に入れたことが40周年を迎えられた背景の1つと言っていいだろう。

『金ロー』最大の危機は2010年代

さらに日本テレビと『金曜ロードショー』が40周年を迎えられたのは「他局に勝った」だけではなく、「時代の流れにも勝った」ことが大きい。

ではどんな時代の流れに勝ったのか。

主に1970年代以降は洋画を好む日本人が多く、「洋画こそが映画」「邦画はつまらないから見ない」と言い切る人もいた。実際、フジテレビが現在『土曜プレミアム』を放送している土曜21・22時台に『ゴールデン洋画劇場』などの映画枠を1970年代から30年超にわたって編成。さらにテレビ朝日は日曜21時・22時台に『日曜洋画劇場』を1960年代から50年弱にわたって編成していたことからも、そんな過去がうかがえる。

しかし、2000年代半ばあたりから邦画の人気が洋画を上回るようになり、「洋画を放送しておけば視聴率が取れる」という時代が終了。しかし、邦画は視聴率にはバラつきが出やすい上に、2010年代から2020年代にかけて動画配信サービスの浸透でテレビ放送の意義が薄れていった。

「映画はテレビで見るものではなく、動画配信サービスで見るか、お出かけのイベントとして映画館で見るもの」という意識の人が増え、日本テレビの『金曜ロードショー』も危機的状況に突入。事実、2012年から2021年まで『金曜ロードSHOW！』という番組名に変えて、スペシャルドラマやバラエティーなども放送するエンタメ枠にリニューアルしている。それでもなかなか十分な視聴率は獲得できず、業界内では「日テレはいつまで我慢できるのか」「2時間枠の解体もあり得るのでは」などの声があがっていた。

ただ、動画配信サービスや映画館での鑑賞は、「面白いものや話題作だけを無料で見たい」というライト層が必ずしも好むものではなく、日本テレビはそこに勝機を見い出していく。そして徐々に「多くの人々が同じコンテンツを同時に見て盛り上がれる」というテレビの強みを生かしはじめ、「映画をリアルタイムでみんな一緒に見る」ことの楽しさを押し出すことで再浮上していった。

「みんなで映画を楽しむ場」の提供

その最たるものが、SNS投稿の世界記録を作ったと言われる『天空の城ラピュタ』の「バルス」であり、映画史に残る名ゼリフと言われる『ルパン三世 カリオストロの城』であり、アニメ史上最高のエンディングと言われる『トイストーリー3』などのプッシュだろう。

生放送の音楽番組やスポーツ中継のような「みんなで一緒に盛り上がる」というSNSを使った共体験は、動画配信サービスの普及で1人での映画鑑賞が増えたからこそ際立つようになった。

さらに『金曜ロードショー』は番組ホームページに「金曜ロードシアター」という視聴者参加型のサイトを設置。視聴者は感情を表現するボタンを押し、コメントを書き込むことで、多くの人々と一体感を味わうことができるようになった。

その他でも、人気声優を起用して新たな吹き替え版を作ったり、出演俳優や監督の副音声を入れたり、俳優や監督の訃報にいち早く反応して追悼放送をしたり、視聴者投票で放送作品を決めるアンケートを企画したりなど、『金曜ロードショー』を「みんなで映画を楽しめる場」にするための工夫を重ねてきた。

また、かつて各局のテレビマンは「新作映画をいかに早く放送するか」という意識が強かったが、『金曜ロードショー』は偏ることなく新旧の邦画、洋画、アニメなどをバランスよく放送。切り札の「〇週連続 ジブリ祭り」などでアクセントをつけながら、AIによる視聴率予測も取り入れて放送作品を決めているという。

なかでも他局と比べて顕著なのが、「過去の名作を頻繁にレコメンドしている」こと。

新作よりも名作のレコメンド

『金曜ロードショー』はジブリ作品などだけでなく、『ローマの休日』『ショーシャンクの空に』『E.T.』『ゴーストバスターズ』『インディージョーンズ』『トップガン』『スタンド・バイ・ミー』などの名作も放送してきた。

いずれも数十年前に公開された映画だが、この方針は「新しさよりも、好きなものや評判のいいものを安心して楽しみたい」という考え方の人が増えた現在の視聴者志向にフィット。日本テレビとしても、幅広い世代からの反響が見込めるだけでなく、「世界的な名作を後世に伝えていく」という文化面での大義、局と放送枠のイメージアップ、制作の労力と費用の効率化などメリットは多い。

音楽でも昭和の楽曲が世代を超えて注目を集める中、「映画も一周まわって名作に戻る」という原点回帰の戦略が、コロナ禍の「ステイホーム」を味方につけて『金曜ロードショー』という番組名に戻った令和の同番組を支えている。

こうして見ていくと日本テレビと『金曜ロードショー』が、いかに「どのように潜在ニーズを掘り起こし、どんな付加価値をつけて放送するか」を考えているかがわかるだろう。制作サイドの「新しいものを届ける」よりも、「みんな一緒に楽しめるもの、本当にいいものをレコメンドしていこう」という意識の変化が奏功したことは間違いない。

映画で明暗が分かれる日テレとフジ

最後に、現在のテレビにおける映画放送の意義をあげておこう。

「動画配信サービスが普及した今、テレビで映画は必要なのか」という問いの答えは、ここまで書いてきたように、共視聴の楽しさや名作のレコメンドなどに見い出すことができる。これだけでも十分に存在意義があると言っていいのではないか。

では現在のテレビ局にとって映画とはどんな存在なのか。

視聴率の低迷で放送収入が下がる中、現在テレビ業界が注力しているのはIP（知的財産）ビジネスが見込めるドラマとアニメ。この2つは、国内外での配信、スピンオフなどを含むシリーズ化、グッズ販売、イベント開催、企業コラボなどのさまざまな点で収益化が期待できるが、映画化はその最たるものだろう。もちろん各局は映画単独での制作もしていて、放送収入の低下をカバーする上で多くの興行収入が期待されている。

そんな自局系の新作映画を宣伝するために、シリーズ作なら前作、新作なら同じ監督や主演俳優の過去作品をテレビで放送したいところだが、日本テレビ以外はレギュラーの映画枠がなく見てもらうことが難しい。さらに「映画公開日は金曜か土曜が多いため、『金曜ロードショー』で過去作・関連作を放送すると追い風になりやすい」というメリットもある。

また、フジテレビに目を向けると、一連の騒動で危機的状況に陥る中、このところ映画放送の機会が急増。

福山雅治主演映画『ブラック・ショーマン』のPRとして9月13日に『容疑者Xの献身』、同20日に『沈黙のパレード』が放送され、さらに10月4日に『真夏の方程式』が予定されている。それ以外でも『ジュラシック・ワールド』『ジュラシック・ワールド 炎の王国』『ジュラシック・ワールド 新たなる支配者』『信長協奏曲』『グッドモーニングショー』『謎解きはディナーのあとで』など多くの作品が放送された。

自社関連映画のPRと、制作に関わる費用と人員の削減などの点で、映画は苦境のフジテレビを救う術の1つとなっている。

ゴールデン・プライム帯でドラマやバラエティなどの再放送はコロナ禍などの非常事態を除けば基本的に難しいため、今年のような苦境で頼れるのは映画。ただ、『金曜ロードショー』のようなレギュラーではなく散発的な放送では視聴率獲得が難しいため、効果的な戦略とは言い難い。だからこそ「映画の散発的な放送がさらに増えたらフジテレビはかなり厳しい」という認識でいいだろう。

