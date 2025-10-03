9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）において、FRB（連邦準備理事会）は昨年12月以来、約9カ月ぶりとなる25bp（1bp＝0.01％）の利下げを決めた。マーケットの注目は、アメリカが年内にあと何回の利下げを継続するかと、日銀が年内利上げを実施するのかどうかに移っているが、その動向はなお不透明だ。みずほリサーチ＆テクノロジーズのエグゼクティブエコノミスト・門間一夫氏に日銀の「利上げの判断基準」について聞いた。

「利上げで物価安」は間違い

よく、日銀など各国の中央銀行の役割は「物価の番人」という風に言われます。それは、金利の上げ下げによって物価をコントロールできるから、という前提に立つわけですが、実はそれは正確ではありません。

日銀の植田和男総裁

と言うのは、金利がまず影響を及ぼすのは「景気」であるためです。利上げが行われた場合、企業では設備投資などの資金調達コストが増え、家庭では住宅ローンの金利が上がって住宅を購入しにくくなるなど、景気にブレーキをかけることになります。

そうして景気が冷えると、世の中では需要が落ちこむため、企業は価格を下げないとモノやサービスを売ることができなくなってしまい、結果的に物価が下がっていきます。

言い換えれば、金利を上げるということは「多少景気を悪くしてでも物価を下げよう」という判断だということです。

金融政策の目的は、最終的には「物価の安定を保つ」ことにありますが、金利の上げ下げで調節をすると、必ず景気にも影響が出てしまいます。つまり、単純に物価だけを見るのではなく、現在の景気の状況や、今後の景気への影響を見定めることも、金融政策を考えるうえでは非常に重要なのです。

こうした観点で考えた場合、今の日本の景気は、悪くはないですけれど、それほど良くもないという状況です。

さらに判断を難しくしているのが、「トランプ関税」です。関税をかけると、ブーメランのようにアメリカの調達コストが上昇し、結果的にアメリカの景気が悪化するのではないか、という指摘があるわけです。

実際にアメリカでは雇用の悪化が兆候として出てきています。アメリカの中央銀行にあたるFRBが利下げを決めたのも、雇用がさらに悪化していく可能性を懸念しているからなのです。

アメリカは世界最大の経済大国ですから、その景気が減速すれば日本を含む世界全体に影響が及びます。しかし、関税の影響でアメリカ経済がどれぐらい弱くなるかが、まだはっきりとは見通せません。その確認には今後数カ月はかかるだろうと見ています。

アメリカの消費が底堅く推移する「裏事情」

1年ほど前は、「日銀はこれから着々と利上げを実施していくだろう」という雰囲気でした。それにストップをかけたのが「トランプ関税」です。ただ、今のところは、この関税が世界経済に大きな悪影響を与えた痕跡はありません。

アメリカのGDP（国内総生産）は約70％を個人消費が占めるのですが、その個人消費が今のところ底堅く推移しているのです。皮肉なことに、それには関税を理由とした「駆け込み需要」が関係しています。

日本でも消費税が上がる前に商品がどんどん売れて、その後は反動でしばらく消費が落ち込んだということがありました。アメリカの多くの企業も、関税が上がる前に輸入量を増やしていて、半導体や電子機器、医薬品などの在庫を大量にストックしています。アメリカ製品の多くはアジアで作られているので、そうした駆け込み需要は一時的には日本の製造業にもプラスに働いたとみられます。

ただ、逆にそうした需要が萎んで、これまでの反動が一気に出てくると、年末や年始にかけていったん景気が落ち込む可能性があります。その点が気がかりであるために、まずはその影響を見極めたいというのが、今の日銀の基本的な見方だと考えます。

物価指数の内訳と日銀の判断基準

では、国内の物価に目を向けるとどうでしょうか。政府・日銀は「インフレ目標2%」を掲げていますが、物価指数はこの2％という数字を、41カ月連続、実に3年5カ月連続で上回っています。つまり、機械的に「2%を上回れば利上げ」とするなら、利上げをしない理由はないと言えます。

しかし、前の項でお話した通り、物価だけでなく景気にも配慮する必要があるうえに、いま上がっている物価の多くの部分が実は「食料」であることも、日銀の判断に影響を与えています。

実は、日本のインフレ状況を判断するために用いられる指標である消費者物価指数は、「総合」では3％近くとなっていますが、食料と電気・ガスなどエネルギーを除くと、足元の物価上昇率は1.6%という数字になり、目標である2%を下回っているのです。

最大の要因は、ニュースでも盛んに取り上げられた米の価格高騰ですが、備蓄米の放出もあり今後さらに価格上昇が続く状況にはありません。

日銀の植田和男総裁は、政策決定会合の後の記者会見で「基調的な物価上昇率は2%を少し下回っている」とおっしゃっていますが、その判断はこの「食料と電気・ガスなどエネルギーを除いた1.6％」という数字も参考にしています。

日銀はこの「基調的な物価上昇率」と、トランプ関税を受けての日本と世界との経済状況を両睨みしながら、利上げをするべきかどうか判断しているものと思われます。

日銀内でも意見が分かれた9月の「金利据え置き」

利上げの是非を巡っては、日銀の中でも意見が分かれているようです。9月19日の金融政策決定会合で、日銀は政策金利の据え置きを決めましたが、総裁を含む9人の政策委員のうち2人が据え置きに反対し、利上げをすべきと主張されたのです。

2人のうちの1人が指摘されたのが、日銀が「ビハインド・ザ・カーブ」に陥るリスクです。このビハインド・ザ・カーブとは、金利の引き上げペースが後手に回ることで、あとから急ピッチでの利上げを余儀なくされてしまう状況を指します。そうなれば経済に多大な影響を及ぼしますので、そうなる前に利上げするべきだと、この委員は指摘されたのです。

ただ、基調的な物価上昇率が2%を少し下回っている程度で推移していることを考えれば、利上げペースはゆっくりでも、十分に間に合う可能性が高いわけです。物価が急激に上振れするような状況にならなければ、ビハインド・ザ・カーブに陥るリスクは非常に小さいと考えます。実際には2〜3年かけてゆっくりと利上げを進めていくことになるのではないでしょうか。

日銀は物価の安定にもっと責任を果たすべきだ、という人もいます。しかし、結局のところ日銀が持っている手段は「金利の上げ下げ」しかなく、それで物価を全てコントロールできるわけでもありません。

しかも、今の物価上昇は「コストプッシュ」によって起きているという点もポイントです。米の価格が上がっているとか、コーヒー豆の価格が高騰しているのは、需要が強すぎるのではなく、供給が少なくて物価が上がっているわけです。例えば米であれば供給不足を解消するためには増産するしかありませんが、それはもちろん、日銀が指示できることではありません。

コストプッシュ型のインフレというのはよく起きることで、例えば震災などが起きると、流通が滞ることでスーパーにモノがなくなり、一時的に物価が上がることがあります。震災はあくまで一例ですが、実は世の中には、景気とは関係ない要因で物価が上がってしまうということがよく起きるのです。そして、今起きている物価上昇もほとんどはそうした性格のものなので、日銀にはなかなか対応が難しいのです。

それは今の自民党総裁選の後継候補者の言葉にも示されています。5名の候補者全員が「物価高対策が必要」とおっしゃっていますが、誰1人として「日銀は金利を上げるべき」とは言っていません。つまり、いま起きている物価高は日銀の利上げで対応できる性格のものではないということを、政治家の皆さんも分かっているということです。

日銀が「利上げせざるを得なくなる」状況とは

ただ、それでも日銀が利上げせざるを得なくなるシナリオは存在します。それが「為替」です。

金利と為替との関係についてはずっと論点として存在します。例えば、以前よりも大きく円安になっているのは、日銀が金利を上げていないからではないか、という見方ですね。難しいのは、仮に0.25%利上げしたとして、物価に影響を与えられるほどに円高になるかと言えば、そうとも限らないということです。わずかな利上げで為替由来の物価高を解消できるのであれば、日銀も喜んでそうすると思うのですが、「金利と為替」はそう簡単な話ではありません。

少し長期の目線で見ると、ここ数年で1番円安が進んだのは2022年です。ここ数カ月で急に円安が進行したわけではなく、2023年以降はそれほど追加的な円安は起きていないのです。

では2022年になにが起きたかというと、日銀は金利をほとんど触っていないのですが、アメリカがゼロ金利政策を解除し、2023年にかけて一気に5.5%まで金利を上げたのです。そこまで大きく金利差が広がると、さすがに為替への影響は避けられない、というのが当時の状況でした。結果として、ほとんど1年ぐらいで約110円から約150円まで、一気に40円ぐらい円安が進んでしまったのです。

もし日銀がその円安をどうしても解消したければ、金利を今の0.5%から、米国がやったように4%や5%まで急速に上げれば、元の110円ぐらいに戻せるのかもしれません。しかし、今の日本でそんな大幅利上げは現実的ではありません。景気を冷やしすぎて本末転倒になってしまいます。

そういうことはさすがに無理としても、1ドル155円、160円というふうにさらに円安が進むことは、日銀としても避けたいでしょう。5円とか10円の円安ならたいしたことはないと思われるかもしれませんが、先ほど述べたように物価は既に3年半にわたって上がっています。そこへ円安で追加的にコストが上がると、さらに物価上昇が続いてしまいます。

以前は多少円安に振れて製造コストが上がっても、企業はすぐには値上げに踏み切らず、企業努力でなんとかしようという風潮が強かったのですが、今は円安によるコスト増はできるだけ価格転嫁していこう、というふうに企業の考え方が変わってきているように見えます。

言い換えれば、物価の為替に対する反応が、以前よりも大きくなっているのではないかということであり、日銀も昨年あたりからそういう認識を示しています。

次に起きるのは「良い利上げ」か「悪い利上げ」か

現在の為替が1ドル147〜149円ぐらいですが、これが例えば155円や160円になると、日銀は為替によるコスト高で2％を超えるインフレが止まらなくなることを警戒し、利上げペースを早める可能性があります。ちなみに、前回の利上げは今年1月でしたが、その時は150円台の後半ぐらいまで円安が進んでいました。さらにもう1つ前の利上げは昨年7月でしたが、その時はいったん160円をつけていました。

重要なのは円安の「中身」です。アメリカ経済が意外と強く、FRBの金利引き下げが続かなくなって円安が進むという場合、インフレと景気が連動する形になるので、それほど利上げは難しくありません。

問題になるのは、アメリカの景気が減速し、日本経済にも影が差している状況なのにもかかわらず、何らかの事情で「日本売り」の円安になってしまうケースです。インフレは進むけれど、景気は逆に悪くなる、それが極端に起きる状況のことを「スタグフレーション」といいます。もともとここ2〜3年は「ミニスタグフレーション」が起きているようなものですが、それをさらに悪化させるような円安は、日銀としても対応が難しくなります。

上向きかけている日本経済がこのまま順調に回復していけば、実質賃金が上昇してミニスタグフレーションの問題は解消します。ただ、それがまさにアメリカ経済次第という面が大きいので、つまるところ日銀の金融政策も7〜8割はアメリカの状況で決まるということになります。

日銀が「日本売り」を理由とした「悪い利上げ」ではなく、日本経済の回復に合わせる形での「良い利上げ」を実施できるか、その判断基準として重要になるのが、来年の春闘の動向です。

過去2年間のように、物価に追いつかないまでも人材確保のため高い賃上げが継続するのか、それともトランプ関税などを理由にした景気減速の懸念から、その動きがストップしてしまうのか。

年末年始にかけては、企業の経営者が会見などでお話をする機会も増えてきます。そこで出てくるコメントから、賃上げの機運が高まっているのか、逆に下がっていきそうなのか、雰囲気が分かってきます。

恐らく、日銀はそこを見極めようとしているのはないでしょうか。私は年内の利上げは難しいのではないかと見ていますが、年末にかけて春闘に向けたポジティブな兆候が見えてくれば、来年に入ってからの利上げは十分可能になってくると思います。

門間一夫（もんま・かずお）

みずほリサーチ＆テクノロジーズのエグゼクティブエコノミスト。1957年10月生まれ。81年に東京大学経済学部卒業、日本銀行に入行。88年にペンシルバニア大学ウォートン校経営大学院でMBA取得。調査統計局長、企画局長を経て12年に日銀理事。16年に日銀を退職し、現みずほリサーチ&テクノロジーズへ。21年4月より現職。

デイリー新潮編集部