2025年9月期および2025年度上半期

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は、2025年9月期および2025年度上半期（2025年4月〜9月）の新車販売台数（速報値）を発表した。

日本自動車販売協会連合会がまとめた登録車の2025年9月期の新車販売台数は、前年同月比3.3％減の26万5391台と3カ月連続でのマイナス。また、全国軽自動車協会連合会がまとめた2025年9月期の軽自動車の新車販売台数は、同0.9％減の16万2823台と3カ月連続でのマイナスとなる。



結果として、トータルでの2025年9月期の新車販売台数は同2.4％減の42万8214台と3カ月連続で前年実績を下回った。

一方、2025年度上半期の新車販売台数は、登録車が前年度比1.8％減の137万2331台と2期連続のマイナス、軽自動車が同4.7％増の80万7723台と2期ぶりのプラスとなり、トータルでの新車販売台数は同0.5％増の218万54台と2期ぶりに前年度の実績を上回った。

具体的にどんな感じ？ 登録車の2025年9月期のブランド別新車販売台数

前年実績を上回ったのは、前月と同様にスズキ（前年同月比39.5％増の1万5090台）、マツダ（同5.5％増の1万559台）、三菱自動車（同22.7％増の5304台）と、プラスを回復したスバル（同22.0％増の1万1453台）という4ブランド。

対して、トヨタ自動車（同5.5％減の11万7673台）とレクサス（同9.2％減の7747台）、ホンダ（同11.3％減の3万1346台）、日産自動車（同20.0％減の2万3243台）、ダイハツ（同41.2％減の1763台）は前年実績割れが続いた。

貨物車のブランド



三菱ふそう（同2.2％増の2957台）とUDトラックス（同4.7％増の1172台）が前年実績超えを果たしたものの、いすゞ自動車（同0.2％減の7903台）はマイナスに転じ、また日野自動車（同29.3％減の2907台）は前年実績割れが続いた。

軽自動車の2025年9月期のブランド別新車販売台数

前年同月比で0.9％増の5万4463台を販売したスズキが、21カ月連続でのシェアトップに輝く。最大のライバルのダイハツは同9.8％増の4万7267台とプラスに転じたものの、スズキとの差は前月の5358台から7196台へと拡大した。

また、ホンダは同0.7％減の3万2412台とマイナスが続き、さらに日産自動車は売れ筋の軽スーパーハイトワゴンの新型ルークスが発売目前ということもあって同23.8％減の1万5289台、三菱自動車はデリカミニおよびeKスペースが発売目前ということで同21.7％減の5865台と2桁のマイナスに落ち込んだ。

一方、OEM供給を受けるブランドではトヨタ自動車が同29.5％増の2717台、スバルが同22.2％増の1714台とプラスを継続。対してマツダは、同13.9％減の3076台とマイナスが続いた。

業界団体関係者の声

2025年9月期および2025年度上半期の新車販売概況に関して業界団体の関係者は、「新車販売について2025年度の前半はプラスを継続していたものの、7月期は前年同月比で3.6％減とマイナスに転じ、新車の投入が少なかった8月期はさらに悪化して同8.3％減、そして9月期は新車効果もあってマイナス幅が縮小したものの同2.4％減にとどまった。景気動向調査では消費などで弱さが見られると指摘しており、その状況が新車販売市場でも表面化したようである」と解説する。

今後の展開については、「ユーザーの新車の購入意欲は底堅く、また秋から冬にかけて販売台数を伸ばしそうな新型車が多く発売されることから、プラスに回帰する可能性は十分にある。ただし、秋に入って食品や飲料品の値上げが3000品目以上にのぼり、加えて気づきにくい税負担、いわゆるステルス増税が相次いで実施されることから、新車販売市場は楽観視できない状況。



トランプ関税の影響がコスト上昇や設備投資の低迷などとなって各企業で出始めており、また消費者のクルマに対する低価格志向が強まっていることも懸念材料」と示唆した。