「コメ担当大臣」として一躍脚光を浴び、コメ問題を足掛かりに首相の座をうかがう小泉進次郎農水大臣。ところが、新米が値上がりし、鳴り物入りの備蓄米放出の効果は、早くも薄れてしまった。スーパーの店頭価格は、過去最高額に迫る勢いだ。パフォーマンス倒れで効果が乏しいのは、かつてのJA改革の二の舞か、十八番なのか……。農水大臣としての功罪と評価を取材した。【山口亮子/ジャーナリスト】

【写真】日焼けした肌に無造作ヘア…ワイルド系イケメンだった若き日の進次郎氏。実父・純一郎元総理との貴重な親子ショットも

「言いっぱなしだ」と怒るコメ卸

これほど好悪のはっきり分かれる農水大臣も珍しい。生産と流通、消費のどこに位置するかで、評価が二分する。生産側の農家や、流通を担う卸や集荷業者には、嫌う向きが多い。小泉大臣は総裁選で地方票に不安を抱えている。その一因は、自民党の票田である農家からの評判が芳しくないからだ。

小泉進次郎農水相

とあるコメ卸の役員に、小泉大臣が自民党の総裁選に出馬することの感想を聞いた。返ってきたのは、怒気を含んだ言葉だった。

「大臣は滅茶苦茶なことをしてきた。こうなると、もう、言いっぱなしだね」

総裁選の結果がどうなるにせよ、小泉氏は農水大臣を降りる可能性が高い。さまざまな政策変更を次々と打ち上げ、目鼻もつけずに投げ出す――。コメの生産や流通の関係者には、そのことを苦々しく思う人も多い。コメが一政治家の立身出世の踏み台にされたとの感が強いからだ。

小泉大臣はコメの流通業界を「複雑怪奇」と批判した。「小泉VS抵抗勢力」の構図に落とし込まれ、迷惑したとの思いも現場にはある。

金銭の絡む恨みもある。備蓄米の大量放出により、米価は一時的に値下がりした。農家は、この秋の米価が下がりかねないとヒヤヒヤした。卸といった流通業者は、高い仕入れ値がそのまま赤字になると危機感を募らせた。値崩れにより、経済的な損失を被った業者もいる。

とはいえ、コメ不足がもたらした閉塞感を打ち破ったのは間違いない。そのことを評価する声もある。

「江藤前大臣がやった備蓄米の小出しは、むしろ昨年来のコメ騒動を大きくした。経済は雰囲気で動くので、小泉大臣くらい大きく放出しないと、空気は変わらなかったと思う」（集荷業者）

「歓迎ですよね」「やむを得なかった」の声も

消費の側になると、評価は一転して良くなる。備蓄米の大放出を「よくやった」と受け止める消費者は多い。コメを使う炊飯や食品の業界も、好意的に受け止める。

食品業界からすると、備蓄米を頑なに放出せず、米価の高騰を招いた坂本哲志元農水大臣（2023年12月〜2024年10月）への不満の方が大きい。江藤拓前大臣による備蓄米の放出量も、十分ではないと受け止められてきた。それだけに、小泉大臣が「無制限に放出」したことを評価している。

中食（惣菜や弁当）は、すぐ食べられる簡便さから消費量を伸ばしている。その市場規模は拡大を続けて、2024年に初めて11兆円を突破した。そんな市場の急成長に冷や水を浴びせたのが、米価の急騰だった。

惣菜と弁当の製造業者で構成する業界団体に、日本惣菜協会がある。同会は、「業務用米の価格は一時2倍近くにまで上昇。惣菜の主力である弁当・おにぎりへの影響は避けられず、業界各社が値上げ対応に追われた」と「2025年版惣菜白書」で振り返っている。

清水誠三専務理事は、小泉大臣の就任後の対応を「備蓄米をしっかり出していただいた。それによって市場への供給量が増えました。そういう面では、歓迎ですよね」と話す。

もっぱらコメを使う業態に、炊飯事業がある。飲食店や給食事業者、スーパーなどにごはんや酢飯のほか、おにぎりやいなり寿司といった米飯加工品を納める。原料の値上がりを受けて、米飯を値上げしてきた。業界団体・日本炊飯協会の三橋昌幸専務理事によると、価格が上がった分、消費が減り、業界としては減収であるという。

三橋専務は、高騰の一因が実質的な減反政策の継続にあったとしたうえで、小泉大臣について「行き過ぎた発言もあるけれど、やむを得なかったと思う。減反政策の何が問題かということは、いつか誰かが正面から話をしなきゃいけなかった」と指摘する。これまで自民党の誰もやりたがらなかった、減反廃止という大ナタを振るわざるを得なかったことに同情的だ。

「やった感」の割に乏しい実績

小泉大臣の主な政策を、通知表をまねて評価してみる。

政策：随意契約による備蓄米の放出

評価：よくできました

影響：供給量が増え、当座の不足感は解消。価格の押し下げ効果は限定的

政策：5キロの米価を3,000円台に

評価：もう少しがんばりましょう

影響：6月に実現するも、9月には再び4,000円台に

政策：作況指数の廃止

評価：もう少しがんばりましょう

影響：廃止で指標がなくなり、現場が混乱中。新たな指標を出すことに

政策：減反廃止

評価：もう少しがんばりましょう

影響：コメの新政策を議論する自民党の「農業構造転換推進委員会」トップに江藤拓前大臣が就くなど、揺り戻しの気配

見ての通り、備蓄米の放出を別として、注目された割に実績を残せていない。

最大の功績である備蓄米の放出にしても、疑問符が付く。5月下旬に表明し、同月末にオンラインや店頭での販売が開始。初速は早かった。しかし、既存のルートに乗らない大量の備蓄米の流通は、すぐ行き詰まる。8月にようやく店頭に並べたスーパーもあり、もともと8月に設定していた販売期限を延長してきた。見込みの甘さは、明らかだった。

農政局の職員がスーパーを飛び回って

「今、農政局の皆さんにもご協力をいただいて、全国での店頭の価格を、まさに皆さん走り回って、店頭で調べて発表させていただいている……」

2025年6月10日の小泉大臣の記者会見で飛び出したこの一言に、度肝を抜かれた。農政局は、農水省の地方にある支局に当たる。その職員をスーパーの店頭価格を把握させるために走り回らせているという。人手が余っている訳でもないのに、こんなアナログな人海戦術をするとは――。

小泉大臣は、それを自信にあふれた様子で言うので、驚いてしまった。随意契約で備蓄米を扱うスーパーが、POSデータの対象ではないからだという。



それにしても、農政局の職員が高給をもらって、スーパーの店頭で価格を調べている。これは壮大な無駄ではないだろうか。私の知るコメの業界誌は、店頭価格の調査記事を作るときは、アルバイトに頼んでいた。



農水省の迷走は、これだけに留まらない。



備蓄米の大量放出に伴い、小泉大臣は省内に「米対策集中対応チーム」を5月26日に発足させた。本省の職員40人に、農政局も合わせて総勢500人という規模だ。その発足式のようすは、ニュースで報じられた。彼らは、備蓄米の売渡しやコメ流通の円滑化に当たるとされた。

発足から間もなく、備蓄米について同省に問い合わせたことがある。期せずして担当職員にすぐ電話がつながったのは、チームの人員が多いからかもしれない。ただ、こちらが質問を伝えても、回答が要領を得なかった。最後には「すみません、備蓄米についてあまり分かっていないもので……」と謝られた。にわかに人員をかき集めたのだから、仕方がない。

「農水のチームは大変だったと思う。大臣が言ったことをすぐ形にしないといけなかったから」

事情通はこう話す。農水省の仕事は、小泉大臣のぶち上げた政策により、玉突き事故のように次々と増えていった。突貫工事や人海戦術で取り組む仕事に意味があれば、まだ救いがある。ところが、そうではないものも見受けられる。

農水省で増えた「クソどうでもいい仕事」

「ブルシット・ジョブ」という概念がある。これは「クソどうでもいい仕事」と訳される。その提唱者である文化人類学者のデヴィッド・グレーバーは、次のように定義した。

「被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態」

備蓄米の放出に関して農水省がやったことの中には、少なからぬ「クソどうでもいい仕事」が含まれていた。

今、省内では乾田直播（かんでんちょくは）という技術が空前のブームだ。手間のかかる田植えをせず、種籾（もみ）を田んぼに直接まく。その流行も、小泉大臣の“鶴の一声”に始まっている。乾田直播がコメづくりの効率化につながるのは、間違いない。しかし、これは国内で導入されて数十年が経過した昔からある技術で、雑草が繁茂しやすく収量が下がりやすい欠点を持つ。救世主のように扱うと、危うい。

小泉氏は、職員を振り回せるほどリーダーシップがあるとも言える。それだけに、大臣職から降りた後に、コメ業界や省内の混乱をどう収束させるのか。総裁選を控えてそんなことを考える余裕はないだろうが、祭りの後に向き合ってほしいものだ。

山口亮子（やまぐちりょうこ）

ジャーナリスト。愛媛県生まれ。京都大学文学部卒。中国・北京大学修士課程（歴史学）修了。時事通信記者を経てフリーに。著書に『日本一の農業県はどこか 農業の通信簿』（新潮新書）、『ウンコノミクス』（集英社インターナショナル）、『農業ビジネス』（クロスメディア･パブリッシング）、共著に『誰が農業を殺すのか』などがある。雑誌や広告の企画編集やコンサルティングなどを手がける株式会社ウロ代表取締役。9月18日に『コメ壊滅』（新潮新書）が刊行された。

デイリー新潮編集部