子どもの成長に寄り添う、やりがいに満ちた仕事である教師。しかし、その教育現場で今、心身の限界を超えるほどの長時間労働が常態化し、教壇を去る決断を迫られる人が後を絶ちません。月収30万円、月の残業150時間――。ある若手教師の告白です。

生徒のため……終わりなき長時間労働

「子どもの成長を間近で支えられる、素晴らしい仕事だと思っています」

元公立中学校教師の池田奨太さん（28歳・仮名）。大学時代、教育実習で感じたやりがいと、「生徒たちのために」という熱い想いを胸に、憧れだった教職の道へ進みました。

公務員という安定した身分、そして月収約30万円という待遇。しかし現実は、理想とはほど遠いものでした。

「平日は、朝7時過ぎには学校に着いて、部活動の朝練指導から一日が始まります。授業を終え、生徒たちが下校したあとも仕事は終わりません。放課後の部活指導、保護者への連絡、山積みの事務作業、翌日の授業準備……すべてを終えて学校を出るのは、毎日22時過ぎでした」

疲労困憊の身体に鞭打ち、再び早朝から学校へ向かう。そんな毎日が続きました。週末も部活動の指導があります。顧問を務めていた運動部の大会が毎週のようにあり、土日も休む暇なく引率に駆り出されたのです。

「自分の時間はまったくありませんでした。月の残業時間が120時間を超えたときも。もちろん、サービス残業です。振替休日も、たまった業務をこなすために登校せざるを得ない。一体何のために働いているのか、分からなくなる瞬間がありました」

心身の疲労がピークに達するなか、保護者からの厳しい要求。

「うちの子どもはなぜ、試合に出られないんだ」

「成績の付け方に納得がいかない」

「子どもが学校に行きたくないと言っている。どうにかしろ」

誰のために教師をしているのか分からなくなり精神的に参って休職していく同僚の姿を見ては、「明日は我が身だ」という恐怖を覚えたといいます。

そんなある日、疲れがピークに達したのか、起き上がれない日があったそう。このままでは、本当に自分が壊れてしまう――池田さんは教師を辞めるという、苦渋の決断を下しました。

「教師という仕事は今でも誇りに思っています。でも、自分の人生を犠牲にしてまで続けることはできませんでした」

教員を追い詰める「制度的」な課題

教育現場は構造的な問題を抱えたままです。

文部科学省のガイドラインでは、中学校教諭の時間外労働は「原則として月45時間、年360時間以内」などと定められています。しかし、2023年、指針で定める「45時間以下」だった中学校教諭の割合は57.5％。中学校教諭の残業時間は「45時間超〜80時間以下」が34.4％、「80時間超」は8.1％でした。池田さんが証言した「月120時間」はかなり少数ではありますが、大袈裟な数値ではありません。

この長時間労働の根源には、「給特法（公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法）」という法律の存在があります。この法律は、教員には時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりに、給料月額の4％に相当する「教職調整額」を一律で支給すると定めています。

1971年に制定された当時は有効に機能していたかもしれませんが、部活動指導や多様化する保護者対応などで業務が著しく増大した現代においては、実質的な「定額働かせ放題」の制度となっており、長時間労働の温床となっているのです。

こうした過酷な労働環境は、教員の心身を確実に蝕んでいます。文部科学省の調査では、2023年度に精神疾患を理由に休職した公立学校の教員は7,119人。中学校では1,705人で、5年で2割以上の増加。池田さんのように、心が壊れる前に自ら教壇を去ることを選ぶ教員も少なくありません。

「生徒のため」という教員の情熱と使命感が、日本の教育を支えてきたことは紛れもない事実です。しかし、その善意に依存し続ける構造が限界を迎えていることもまた確かです。

幸いなことに、近年では部活動を外部指導員に委ねる方向で見直したり、ICT（情報通信技術）の活用で事務作業を効率化したりと、教員の負担を軽減しようとする前向きな動きも各地で生まれ始めています。

こうした小さな変化の芽を社会全体で育て、教員が心身ともに健康で、専門職としてのやりがいを実感しながら働き続けられる環境を再構築していくこと。それが、未来を担う子どもたちのため、そして「先生になりたい」と夢見る若者のためにも、社会の責務といえるでしょう。

