メイプル超合金カズレーザー（41）が3日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。一部の芸人界にあるとされる、人気にかかわらず「先輩が後輩に奢る」というシステムについて、私見を述べた。

この日、カズレーザーは松陰寺とともに「芸人の上下関係」というテーマでトークを展開。カズレーザーは「芸歴ってむずいですよね。（関係を決めるのは）別に“仲良いかどうか”じゃないですか？」などと切り出した。

そして「メディアの現場だと（上下関係とか）関係ないじゃないですか。“先輩だろうな、後輩だろうな”くらいの感じで、そんなに気にしてないから」と続けた。

松陰寺が「あと、“後輩に飯をおごる”システム、俺ら（の事務所では）そんなやってないよな？」と話すと、カズレーザーは「やってない。（そもそも）後輩にそんな会います？」と返答した。

松陰寺が「会わないし。吉本の人ってさ、“絶対に先輩が奢る”システムってあるって言うじゃない？」と言うと、カズレーザーは「…って聞きますよね」と応じた。

松陰寺が「で、先輩がどんなに売れてなくても奢るんだよね？」と続けると、カズレーザーは「奢るんじゃないですか？ 馬鹿げてますよね」と述べた。

松陰寺も「馬鹿げてるよな。割り勘してたで、俺。後輩と」と同意。カズレーザーが「そりゃそうでしょ。（自分は後輩に）奢ってもらってましたよ。いいじゃないですか、それで。（ただ）これで”吉本興業さんのシステムがおかしいんだ“とか言ってもしゃあないですからね」などと話していた。