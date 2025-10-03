メイプル超合金カズレーザー（41）が3日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。芸人界における「先輩後輩」の関係などについて、私見を述べた。

この日、カズレーザーは松陰寺とともに「芸人の上下関係」というテーマでトークを展開。「“上下関係”ってないんすよ、マジで。俺は“ない”と思ってます。気にしてもしょうがない。なんで”上下（うえした）“決めるの？」などと疑問を口にした。

松陰寺が「でも一応、中にはいるじゃん。“芸人って縦の世界やから”って言う人が」と言うと、カズレーザーはすかさず「つまんねぇやつらでしょ？しょうもねえやつらでしょ？いいっすよ、本当に。もう（そういう人たちとは）絡まねえし。いいっすよ、マジで。別にいいんじゃない？関係ないでしょ、ほんと」と強い口調でバッサリと答えた。

松陰寺が「劇場とかで初めて会う芸人とかも、こっちから“何年目”とか話した覚え、ないんだよね。基本、最初敬語で入るんだよね。“えー何年目ですか？”“吉本で言うと何年目”（などとやり取りする）。だからと言ってそこでタメ口にならない」と話すと、カズレーザーは「ならない、ならない。別にいいんです。タメ口、嫌いだし。よっぽど仲良いから使うだけであって、普段は別に（タメ口を使わない）」などと持論を述べていた。