¡¡º´²ì¸©·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡Ê²ÊÁÜ¸¦¡Ë¿¦°÷¤Ë¤è¤ëDNA·¿´ÕÄê¤ÎÉÔÀµ¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¡ÊÅÄÃæÍøÉð²ñÄ¹¡Ë¤Ï2Æü¡¢¡Ö·º»ö»ÊË¡À©ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òº¬Äì¤«¤éÍÉ¤ë¤¬¤¹¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÅ°ÄìÅª¤ÊÄ´ºº¤È¸¡¾Ú¤òµá¤á¤ë²ñÄ¹À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÂçÊ¬¸©·Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´ºº¤·¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ÕÄêµ¡´Ø¤ò·Ù»¡¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿µ¡´Ø¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿ÅÄÃæ²ñÄ¹¤Ï¡¢ÉÔÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿¦°÷¤¬¡Ö¾å»Ê¤Î·èºÛ¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ê¤É¤ÈÆ°µ¡¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¤´¤¯¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÇÁ´¹ñ¤Î·Ù»¡¤Ç¤âÈ¯À¸¤·ÆÀ¤ë¡×»ö°Æ¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÊ¬¸©·Ù¤Ë¤âÄ´ºº¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡º´²ì¸©·Ù¤ÎÊ¡ÅÄ±ÑÇ·ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ä¸¡¾Ú¤ÎÉ¬Í×À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë
