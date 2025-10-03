2020年7月の豪雨によって、大きな被害が出た大分県日田市天瀬町。現地では、温泉街を流れる玖珠川の氾濫で流失した新天瀬橋（旧橋）の破片を使ったモニュメントづくりと、災害伝承碑の製作が進められている。手がけるのは、彫刻家の森貴也さん（44）＝竹田市。同町湯山の天瀬温泉公園で4日に開かれるライトアップイベントの中で、森さんはモニュメントに込めた思いなどを解説する。

森さんは熊本県玉名市出身。天瀬町の住民グループ「ハシノカケラの会」の依頼で、旧橋の破片を使ったモニュメント制作に取り組む。復旧工事が終わり新橋が誕生した昨夏には、旧橋の橋桁の一部を用いたモニュメント「ハシノカケラ」を天瀬温泉公園で一時的に公開した。

今回制作中のモニュメントは、公園内に恒久的に設置する予定だ。タイトルは「記憶のカケラ〜架け橋」。旧橋の親柱に、橋桁などの破片を用いてアーチを描く。9月20日から現地で公開制作を行ってきた。

「天ケ瀬温泉ライトアップ2025」の点灯式は、公園を会場に4日午後5時半から。新天瀬橋や桜滝などをライトアップし、森さんの解説や日田少年少女合唱団の歌唱がある。ライトアップの期間は11月16日まで。桜滝周辺では、地元の子どもやお年寄りたちが手作りした「あかりぼうし」も点灯される。

（床波昌雄）