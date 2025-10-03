熊本県山鹿市鹿央町のウイスキー製造会社「山鹿蒸溜（じょうりゅう）所」は4日から、県内で初めてとなるシングルモルトウイスキーの販売を始める。3年以上のたる熟成を経た新製品は「山鹿 ザ・ファースト」。山鹿灯籠踊りを舞う女性たちからイメージしたエレガントさを追求して、商品化したという。同社は「山鹿の自然の恵みを受けたウイスキーで、地域活性化にも貢献したい」としている。

山鹿蒸溜所は「ジャパニーズウイスキー」の世界的な需要の高まりを受け、2021年6月、焼酎メーカー「VinEx山鹿」から社名変更し、ウイスキー事業に転換。新たな工場を同年11月に完成させ、製造をスタートさせた。英国のウイスキーコンテストで最高賞受賞の実績がある同じ企業グループの本坊酒造（鹿児島市）から、設備や技術指導の協力を受けた。

シングルモルトウイスキーは単一の蒸留所で製造されるウイスキーで、生産地の水や自然、蒸留所の製法が色濃く反映される。山鹿蒸溜所によると、国見山系と菊池川水系の深層地下水をくみ上げた仕込み水は、良質の軟水で発酵に適し、寒暖差が大きい盆地の気候は熟成に好条件という。

新商品は3年以上熟成させたバーボンだるの原酒を主体に、県産のクリだるなどを使った4種の原酒をブレンド。香ばしさや甘くフルーティーな味わいを表現した。アルコール度数58％。1本700ミリリットルで税込み1万4850円。全国の主な百貨店や山鹿蒸溜所内のショップなどで限定8600本を販売する。

目指すウイスキーのコンセプトは「優雅さの中に凛（りん）とした芯の強さのあるウイスキー」。来年以降も、個性の異なるシングルモルトウイスキーを商品化する。地元の他の酒造所と連携したツーリズムイベントや洋菓子店とのコラボなどを通して、地域の観光振興や経済活性化にも一役買う方針。

9月に熊本市であった新製品発表会で、本坊正文社長は「技術も情熱もさらに磨きをかけ、理想のウイスキーを目指したい」と決意を語った。

（宮上良二）