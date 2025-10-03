¡¡Ä¹ºê¸©¤ÎÂçÀÐ¸­¸ãÃÎ»ö¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¸©µÄ²ñ¤ÎÌîÅÞ·Ï3²ñÇÉ¡Ê10¿Í¡Ë¤¬Äó½Ð¤·¤¿Ä´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡ËÀßÃÖ¤òµá¤á¤ëÆ°µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç²ñÇÉ¤Î¼«Ì±ÅÞ¡Ê31¿Í¡Ë¤Ï2Æü¡¢²ñÇÉ¤È¤·¤ÆÆ°µÄ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢»¿Æ±¤·¤Ê¤¤µÄ°÷¤ÏºÎ·è»þ¤ËÂàÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤âÍÆÇ§¤·¤¿¡£

¡¡Èó¸ø³«¤Ç¤Î¸©µÄÃÄ²ñµÄ¤Î¸å¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿²ñÇÉÄ¹¤Î¹Â¸ýÉçÈþÍº¸©µÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Æü¤«¤éÂ³¤¤¤¿¶¨µÄ¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐ¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤Î°ìÉô¸©µÄ¤¬¡ÖÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÂàÀÊ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂàÀÊ¤¹¤ëµÄ°÷¤Ï»öÁ°¤Ë¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤á¡¢ÊÌ¤Î¸©µÄ¤Ë¤è¤ë¤È10¿ÍÁ°¸å¤¬ÂàÀÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡º£²ó¤Î¿½¤·¹ç¤ï¤»¤ËÅÞµÄ¹´Â«¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂàÀÊ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¸©µÄ¤¬µÞ¤­¤ç¡¢»¿À®¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Â¸ý¸©µÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£Â¤È¿¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡Ë