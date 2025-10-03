¡Îº´²ì¸©¡ÏÄ»À´¤ÎÊÝ°é½ê¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë°ÛÊª
¡¡º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ï2Æü¡¢»ÔÎ©ÊÝ°é½ê¡ÖÄ»À´¤¤¤Å¤ß±à¡×¤Ç¡¢0¡Á5ºÐ¤Î±à»ù128¿Í¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿Çß¤·¤é¤¹¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¡¢Ä¹¤µÌó1¡¦7¥»¥ó¥Á¡¢ÉýÌó0¡¦2¥ß¥ê¤Î°ÛÊª¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶âÂ°¤¿¤ï¤·¤ÎÇËÊÒ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿4ºÐ»ù¤¬°ÛÊª¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£Äó¶¡¤òÃæ»ß¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î±à»ù¤¬´°¿©¤¹¤ë¤«¡¢ÂçÈ¾¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±àÆâ¤ÇÄ´Íý¤·¤¿ºÝ¡¢¤æ¤Ç¤¿¤·¤é¤¹¤ÎÅòÀÚ¤ê¤Ë»È¤Ã¤¿¤¶¤ë¤Ë¶âÂ°¤¿¤ï¤·¤ÎÇËÊÒ¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£»Ô¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢¶âÂ°¤¿¤ï¤·¤Î»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤Î´ÉÍý¡¦ÅÀ¸¡¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë
