佐賀県鳥栖市と地元スポーツチームのマスコットキャラクターによる「てまえどり隊」が9月24日、同市宿町のドラッグストア「ウエルシアプラス鳥栖店」で食品ロス削減を訴える活動を行った。鳥をモチーフにした色とりどりのキャラクター3体が勢ぞろい。向門慶人市長ら関係者と共に「食料品を購入する際に陳列棚の手前から商品を取って」と呼びかけた。

この日、現場に駆けつけたのは市のキャラクター「とっとちゃん」とサッカーJ2サガン鳥栖の「ウィントス」で、バレーボールSVリーグ女子SAGA久光スプリングスの「ハルちゃん」はパネルで存在をアピール。向門市長と元サガン鳥栖選手の高橋義希さん、元日本代表主将でSAGA久光OGの岩坂名奈さんも参加した。

向門市長は「さまざまな形で環境問題に取り組んでいきたい」と述べ、同店の横田悦子店長に啓発用のポップ広告を贈呈。参加者らは商品棚にポップ広告を設置したり、ポケットティッシュを配ったりして来店客に協力を求めた。高橋さんは「小さな行動が広がるよう、いろんな人に呼びかけていきたい」、岩坂さんは「手前から取ることを意識して買い物したい」と話した。

（前田絵）