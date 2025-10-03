佐賀大学長に1日付で就任した野出孝一氏（64）が2日、記者会見を開いた。野出氏は「実践智で未来を拓く」をテーマに掲げ、企業と連携して実地体験などを積極的に取り入れていく考えを強調。「単純な知識だけでなく、実践的に学び人間力を養った学生を社会に輩出する」と抱負を述べた。任期は4年間。

実践的なカリキュラムは1年次から導入し、「社会の中で課題を見つけ、成果をどう実装するか考えながら取り組む研究」につなげる。また、分野を超えた横断的な研究やスタートアップ支援を推進することで、「（佐賀大が）地域共創の中核になる形を目指す」との方針を示した。

野出氏は高校卒業後、いったん早稲田大政治経済学部に入学。父親が心不全を患ったことをきっかけに中退し、佐賀医科大（現佐賀大）に再入学した。自身の経験を振り返りながら「学生にはいろんな可能性があり、大学としてさまざまな選択肢へと導いていきたい」と語った。

学生の潜在力を引き出す教育に力を入れ、「高い成長率で評価される大学」を目指す。佐賀大の医学科や看護学科の国家試験合格率は全国トップクラスの水準にあるといい、「大学受験時はトップクラスではなくても、在学中に伸ばして卒業させる」と強調した。

野出氏は大阪府出身。佐賀医科大医学部卒、大阪大大学院修了。専門は循環器内科学で、米ハーバード大医学部博士研究員や佐賀大医学部長などを歴任した。6月の学長選考には2人が立候補し、教職員の投票による意向調査で選出された。

（松本紗菜子）