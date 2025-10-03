西九州新幹線のJR嬉野温泉駅（佐賀県嬉野市）が、鉄道の車両や駅舎のデザインを評価する国際コンテスト「ブルネル賞 2025」の駅舎部門で、奨励賞に選ばれた。1日、駅舎を手がけた鉄道建設・運輸施設整備支援機構（鉄建機構）の関係者が市役所を訪れ、村上大祐市長に受賞を報告した。

英ロンドンで9月24日にあった授賞式で発表された。駅舎、車両など4部門に世界各地から120点以上の応募があり、優秀賞にはJR長崎駅を含めた21点、奨励賞には19点が選ばれた。県内の施設では11年にJR新鳥栖駅が優秀賞を受賞している。

嬉野温泉駅は細い縦格子で「温泉宿らしさ」を演出し、なだらかな曲線の屋根は周囲の山々や町並みに溶け込むデザインを意識して建てられた。

鉄建機構の蔵持京治副理事長は「嬉野の美しい景色と駅舎が調和している点が評価された。この喜びを地元の皆さんとも共有したい」と感謝。村上市長は「町の玄関口、シンボルとしてふさわしい施設を作ってもらった。今後も人の集う場所として有効活用を続け、シビックプライド（市民の誇り）を育んでいきたい」と述べた。

（糸山信）