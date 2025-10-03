建設費の高騰で、開発事業の中止や見直しが全国で相次ぐ。福岡市でも注目の大型開発が中止になった。

高騰が続けば、他の計画に影響が広がるのは避けられない。事業者は開発を巡る環境の変化を見極め、的確に対応してもらいたい。

JR九州が、福岡市の博多駅で進めていた複合ビル建設計画「博多駅空中都市プロジェクト」の中止を発表した。人件費や資材価格の上昇に伴う建設費高騰が理由だ。

民間の事業は採算性の確保が大前提だ。事業として成り立たなければ、撤退はやむを得ない。市民としては残念だが、JR九州の判断を受け止めるほかない。

国鉄の分割民営化以降、経営の多角化を進めたJR九州は、不動産・ホテル事業を収益の柱に育てた。主要駅の駅ビルや分譲マンション、ホテルなどの開発を手がけ、ノウハウを蓄積してきた。

その集大成が2011年の九州新幹線鹿児島ルート全線開通に合わせて開業した複合商業施設「JR博多シティ」である。博多駅一帯を天神地区に匹敵する福岡市の人気商業エリアに変身させた。

空中都市は博多シティを南側に拡張する構想で、19年にJR九州が公表した。在来線の上下空間を活用して地下1階、地上12階建て、延べ床面積約5万平方メートルの複合ビルを建てる計画を練り上げた。

「国際ビジネス都市、国際観光都市にふさわしい機能」を目指し、商業施設やオフィス、外資系高級ホテルなどを集め、博多駅地区の魅力を高める狙いだった。25年度に着工が予定され、市民の関心や期待は高かった。

しかし、線路の上にビルを建設する難工事のため、事業費は当初想定した435億円の2倍近くに膨らむ見通しとなった。複数の見直し案を検討したが、万策尽きた。

記者会見で古宮洋二社長は「ぜひやりたかった」と無念そうに語った。無理に続けて経営に深手を負うリスクは冒せない。準備工事に投じた約60億円が損失となっても中止は妥当だろう。

JR九州は引き続き、博多駅地区の魅力向上に取り組んでもらいたい。

気がかりなのは、建設費高騰が福岡市中心部の再開発事業に及ぼす影響である。市の再開発促進策「天神ビッグバン」で天神地区は高さ制限が緩和され、高層化したオフィスビルの開業が続く。

同じ時期にオフィスが大量に供給されれば、空室率は上昇する。テナントの確保に苦戦気味のビルもある。

これから再開発を具体化させる後続組は、これに建設費高騰の重荷が加わる。

新しいビルを建てれば外資系企業が進出し、福岡県や福岡市が目指す国際金融都市の機能が強化される。そんな甘い話ではない。

再開発をてこに、都市の魅力と機能をどう高めるか。議論を深める契機としたい。