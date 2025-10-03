ソフトバンクの牧原大成内野手（32）が2日、自身初の規定打席到達と育成出身で初の首位打者獲得に意気込みを示した。シーズン規定打席まではあと3打席。残り2試合だけに到達は濃厚な状況だが「最後までけがをせずにやるだけ」と気を引き締める。

2022年は規定打席までわずか2打席届かなかった。育成出身で今季はプロ15年目。レギュラーの証しとも言える規定打席到達には強いこだわりを持っており「今年ここまでやれるとは思っていなかったのでそれが一番いいこと。規定にいくだけ」と言い切る。

現在の打率は2位の柳町と8厘差の3割1厘で、リーグ唯一の3割打者だ。2リーグ制になった1950年以降、打率3割を切った首位打者はおらず、2023年の頓宮（オリックス）の3割7厘が最も低い。打率3割について牧原大は「投手のレベルも上がっていると思う。別に3割を切ってもトップで終われることに変わりないので」とあくまで首位打者獲得に重きを置く。

一方で、柳町との首位打者争いを最後まで見守る姿勢を見せている小久保監督は「（柳町）達と争っているからね。でも、（柳町が）どうしても追い付けないとなったら最終戦は（牧原大の起用法も）考える」と説明。パ・リーグの3割打者のともしびを消さない配慮にも含みを持たせた。 （大橋昂平）