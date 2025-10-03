「先生、分かった！」。元気よく手を上げる古賀優多さん（9）の声が教室に響いた。くんちが奉納される諏訪神社に程近い桜町小（長崎市勝山町）に通う3年生。笑顔の絶えない快活な性格で、休み時間になると友人たちが寄ってくる。「くんちに出るんよね」。同級生も背中を押してくれた。

榎津（えのきづ）町の演（だ）し物「川船」で、1人だけが務める「網打（あみうち）船頭」役を担うことになった。全長6メートルの船の先端に立ち、漁網を放って地面に散らばる木彫りのコイを捕獲する演技だ。一網打尽にできれば、わっと観衆が盛り上がるのは間違いない。「みんなが喜んでくれると、僕も楽しい」。期待にこたえようと、4月から稽古に励んできた。

「目線は下げないように」。指導に当たるのは、自身も31年前に網打船頭を務めた父、友一朗さん（39）。週に2〜3回、小学校近くの長崎歴史文化博物館の広場で共に汗を流した。

練習は毎回1時間ほど。古賀さんはいつもの笑顔から一転、真剣な表情を見せる。網は3キロの重り付きで、子どもにはコントロールが難しい。「上に投げすぎると、魚まで届かない。水平に投げようと意識しすぎると、網がきれいに開きづらい」（友一朗さん）

古賀さんは、実際に川で投網をする場面をイメージして上半身を大きくねじり、反動を使って遠くに網を投げられるようになってきた。「体で覚えるしかない。片足を上げて投げると、成功率が上がることが分かった。重さにも慣れた」。7月ごろは網がきれいに開く確率は50％だったが、親子二人三脚で着実にコツをつかんできた。

本番の舞台では、船を引っ張る「根曳（ねびき）」役の友一朗さんに肩車をされて“乗船”する。船には、はやし方の大太鼓担当として姉の優彩（まあや）さん（12）もいる。

「精いっぱいやってほしい」と願う父、「いつもけんかばかりだけど頑張って」と言う姉。「絶対に大きく網を開くんだ」と古賀さん。観衆の視線を一手に受ける緊張の瞬間は、一人じゃない。

（貞松保範）

メモ 榎津町は、筑後川下流にある家具の生産地、福岡県大川市の榎津地区の人々が多く移り住んだ地域とされる。現在は万屋（よろずや）町と鍛冶屋（かじや）町に編入され、住所表記としては残っていない。重さ3トンの川船は1949年製で、くんちの川船の中で最古という。