¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡Û¥®¥å¥¤¥è¥ó¡¡ÃÏ¸µÇÏ¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤ÇÆüËÜÇÏÊÖ¤êÆ¤¤ÁÀë¸À¡ÖÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¡×¡¡½ÅÇÏ¾ì¤â´¿·Þ¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¡Ö³®ÀûÌç¾Þ¡¦Ê©£Ç£±¡×¡Ê£µÆü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡Ë
¡¡·èÀï¤Î»þ¤¬¹ï°ì¹ï¤ÈÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜÀª¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëµ³¼ê¤òÄ¾·â¡£ºòÇ¯¤Î£²ÃåÇÏ¤Ç¡¢¾å°Ì¿Íµ¤¤¬³Î¼Â¤ÊÊ©¹ñÇÏ¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¥Þ¥¥·¥à¡¦¥®¥å¥¤¥è¥óµ³¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¡á¥Õ¥é¥ó¥¹¡á¤Ï¡¢Á°¾¥Àï¤òÀ©¤·¤¿ÆüËÜÇÏ£³Æ¬¤ò·Ù²ü¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢£²Æü¤ËÇÏÈÖ¡¢¥²¡¼¥ÈÈÖ¡¢µ³¾èµ³¼ê¤¬³ÎÄê¡£¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Ï¹¥ÏÈ¡Ê¥²¡¼¥ÈÈÖ£´¡Ë¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê¥²¡¼¥ÈÈÖ£±£·¡Ë¤È¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê¥²¡¼¥ÈÈÖ£±£µ¡Ë¤Ï»îÎý¤ÎÏÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Èá´ê¤Î½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¶¯Å¨¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥ô¥§¥ë¥á¥¤¥æ¾Þ¤ò²÷¾¡¤·¤¿ÃÏ¸µÇÏ¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤À¡£ºòÇ¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Î£²Ãå¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
¡¡µ³¾è¤¹¤ë¤Î¤Ï¥®¥å¥¤¥è¥ó¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï£²£°£±£°Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ç¥ô¥£¥¯¥È¥ï¡¼¥ë¥Ô¥µ¡Ê£³Ãå¡Ë¤Ëµ³¾è¤·¤¿¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¸À¤¨¤ÐÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£º£Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç£Ã¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤Ë¼¡¤°£²°Ì¡£¤½¤ó¤ÊÃÏ¸µ¤ÎÌ¾¼ê¤¬¡¢¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¤¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÆüËÜÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥®¥å¥¤¥è¥ó¤Ï¡¢¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÊÖ¤êÆ¤¤Á¤òÀë¸À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¯Å¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤ÏËèÇ¯¤¤¤¤ÇÏ¤¬Íè¤Þ¤¹¤·¡¢º£Ç¯¤Ï£³Æ¬¤È¤âÁ°¾¥Àï¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È·Ù²ü¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡Ö¤¢¤È¤ÏÇÏ¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£½µËö¤Ë¹ß¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤¬¤É¤¦¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£º£½µ¤Î¥Ñ¥ê¤Ï¶âÍË¤ÈÅÚÍË¤¬±«Í½Êó¡£ÆüËÜÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÇÏ¾ì¤¬Âç¤¤Ê³ä°úºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Å¤¤ÇÏ¾ì¤ÏÂç´¿·Þ¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÇÏ¾ì¾õÂÖ¤Ç¤âÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¥ô¥§¥ë¥á¥¤¥æ¾Þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºòÇ¯£²Ãå¤·¤¿ÇÏ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£µîÇ¯¤è¤ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢ÎÏ¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤¢¤ê¤²¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¥®¥å¥¤¥è¥ó¼«¿È¤â³®ÀûÌç¾Þ¤Ï£±£´¡¢£±£µÇ¯¤Î£²Ãå¡Ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥ê¥ó¥È¥·¥ã¡¼¡Ë¤¬ºÇ¹âÃå½ç¤Ç¡¢½é¾¡Íø¤¬·ü¤«¤ëÂç»ö¤Ê°ìÀï¡£ÆüËÜÇÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´ÇÏ¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£