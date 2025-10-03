キノコを使った料理、どれが好き？＜回答数 17,860票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第308回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「キノコを使った料理、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:キノコを使った料理、どれが好き？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
キノコと豚肉の旨味炒め
【材料】（4人分）
シイタケ(干し) 4~6枚
シメジ 1パック
エリンギ 1パック
豚肉(薄切り) 300g
<下味>
酒 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
ショウガ(せん切り) 1片分
白ネギ 1本
<調味料>
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
オイスターソース 大さじ 2
しょうゆ 小さじ 2
<水溶き片栗>
片栗粉 大さじ 1
水 大さじ 2
サラダ油 大さじ 1
ネギ(刻み) 大さじ 2
【下準備】
1、干しシイタケはぬるま湯で柔らかくもどし、軸を取って笠を半分に切る。もどし汁はこして100ml取っておく。
2、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
3、エリンギは長さを半分に切り、さらに縦4等分に切る。
4、豚肉は長さ4cmに切り、＜下味＞の材料をもみこむ。
5、白ネギは幅1cmの斜め切りにする。
6、＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油、ショウガを弱火で熱し、香りがたったら中火にして豚肉を加え、焼き色がつくまで炒める。
2、シイタケ、シメジ、エリンギ、白ネギを加えてサッと炒め、シイタケのもどし汁、＜調味料＞の材料を加えてひと煮たちさせ、混ぜ合わせた＜水溶き片栗＞を加えてトロミをつける。
3、器に盛り、刻みネギを散らす。
(E・レシピ編集部)
・1位 … 炊き込みごはん 52%
・2位 鍋 27%
・3位 炒め物 16%
・4位 煮込み 5%
※小数点以下四捨五入
17,860票
