¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡Û¡Ö¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤ÏÆ¨¤²¤ë¤Î¤«¡©¡×ÅÄÃæÇî¹¯Ä´¶µ»Õ¤ÎºîÀï¤Ï¡ÖÀÇ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ã¤¦¶¥ÇÏ¤â¤Ç¤¤ë¡×
¢¡Âè£±£°£´²ó³®ÀûÌç¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£±£°·î£µÆü¡¢¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡³®ÀûÌç¾Þ¤ËÅÄÃæÇî¹¯Ä´¶µ»Õ¡áÈþ±º¡á¤Ï¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë£´²óÏ¢ºÜ¡Öµ±¤¯²¦¤Ø¡×¤Î£´²óÌÜ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡Áá¤¤¤â¤Î¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¥®¥ã¥í¤Î¸ø¼°²ñ¸«¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥²¡¼¥ÈÈÖ½ç¤âÌÚÍË¤Ë·èÄê¡£³®ÀûÌç¾Þ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È£²Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Ë²¿²ó¤â¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤ÏÆ¨¤²¤ë¤Î¤«¡©¡×¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤ÎÀïË¡¤ÏÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÀÚ¤ì¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾®µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¶¥ÇÏ¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥ï¥ó¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¯¤ê¤È¤«¡¢¥Ï¥Ê¤Ë¹Ô¤¯¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÀÇ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ã¤¦¶¥ÇÏ¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÁ°Áö¤Î¤è¤¦¤ËÆ¨¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡Ê¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡Ë¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÈ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºîÀï¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤ÏÁ°¾¥Àï¤ò¾¡¤Ã¤¿ÆüËÜÇÏ£³Æ¬¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ë¾è¤ë¡ÊËÌÂ¼¡ËÍ§°ì¤Ï¡¢µ³¼ê»þÂå¤Î»ä¤ÎÆ±´ü¡£¤â¤È¤â¤ÈÍ§°ì¤Ï¾å¼ê¤Ç¡¢¤±¤¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Ä¤¬¶¯¤¯¤Æ¤Ö¤ì¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î±¹¼Ë½é¾¡Íø¡Ê£±·î£±£±Æü¡¦Ãæµþ£³£Ò¥ê¡¼¥×¥¢¥Ã¥×¡Ë¤¬Í§°ì¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Î¾¡Íø¤Ï»ä¡¢ÎëÌÚ¹ä»Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢±¹¼Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê£Ê£Ò£ÁÄ´¶µ»Õ¡Ë¡á¤ª¤ï¤ê