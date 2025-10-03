10月スタート、主演・岩本照『恋する警護24時 season2』新たにキャスト4人が同時解禁！

10月17日（金）より金曜ナイトドラマで開幕する、岩本照主演『恋する警護24時 season2』。

放送スタートがいよいよ2週間後に迫るなか、追加キャスト情報が到着。すでに藤原丈一郎、今野浩喜、松下由樹たち警護チームのおなじみのメンバーが出演することが発表されているが、さらに前作から桜井日奈子、小野武彦も続投することが決定した。

2024年に放送されたseason1で、岩本演じる北沢辰之助たち警護チームや、白石麻衣演じるヒロイン・岸村里夏と深い関わりを持つ役どころで物語に花を添えた桜井と小野が、season2でもよりいっそう盛り上げていくことに。

しかも、前作ではゲスト出演だった桜井は、準レギュラーとして本格参戦。桜井が演じるのは、藤原丈一郎演じる原湊の姉・原香だ。

大金持ちである実家が営む会社を継ぎ、現在は社長を務めるしっかり者だが、“超”が付くほどの強気な性格で、弟・湊はもちろん辰之助たち警護チームまでもをたじろがせる存在。

そんな香が今回、ひと味違う一面も披露することに？ 仕事が忙しすぎて出会いもない香は、周囲の勧めもあって婚活を始めたところ、マッチングアプリで見事にマッチする。しかし、その相手が想定外の人物で…何やらひと騒動が起きる予感だ。

そして小野が演じるのは、里夏が勤める法律事務所の所長で、良き上司である矢吹賢治。かつて裁判官をしていた際に辰之助の父が殺された事件に関わっており、以来、辰之助のことを何かと気にかけてきた。

それゆえに辰之助の仕事ぶりも知っており、絶大な信頼を寄せる矢吹は、時に辰之助に警護の仕事を依頼することも。また、辰之助と部下・里夏のことを温かく見守っていく。

◆新着警護シーンの写真を公開！

さらにこの度、最新の警護シーン写真が公開された。

そこに写る1人は、大地伸永演じる、辰之助たち警護チームが新体制となって初めて警護を担う対象者・五十嵐聖。

五十嵐は連続強盗殺人事件の犯人として逮捕されるも、無罪となって釈放されることに。しかし、世間の注目を集めたことで誹謗中傷や殺害予告の危機にさらされてしまったことで、辰之助たちが警護するのだが…。

そんな辰之助たち新警護チームに波乱を呼ぶ重要な役を、今後の活躍にも期待される注目の若手俳優・大地が熱演する。

そしてもう1人が、モデルとして活躍する一方、2024年からは俳優としても活動する松井遥南演じる、警護チームのIT専門職員・郄石みのりだ。

「コ・アラセキュリティ」からやって来たみのりは、警護に関わる仕事の経験は浅いが、かつてタクシー会社で通信担当をしていたこともあり、得意な道の指示や状況整理で辰之助たちの警護を強力サポートしていく。

新キャストの大地＆松井は、早くもエンジン全開で撮影開始。今回、写真に切り取られた警護シーンが劇中でどのように描かれているのか注目だ。