オーガニックコットンのやさしさに、ポリエステルの速乾性をプラス【ザノースフェイス】のカットソーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
汗をかいても洗ってもすぐに乾く。速乾×UVケアの頼れる一枚【ザノースフェイス】のカットソーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのカットソーは、シンプルなボディカラーにカモフラージュ柄のロゴグラフィックをあしらった、視覚的にも楽しい一枚。風合いのよいオーガニックコットンと、乾きやすいリサイクルポリエステルを組み合わせた素材を採用し、柔らかくしなやかな肌触りを実現している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
UVケア機能を備え、屋外での活動にも安心。軽量で着心地がよく、洗濯後も乾きやすいイージーケア性が魅力。
→【アイテム詳細を見る】
サイズ展開は130〜160まで、成長に合わせて選べるラインナップ。
→【アイテム詳細を見る】
日常使いからアウトドアまで、快適さとデザイン性を兼ね備えた、キッズのための高機能Tシャツ。
汗をかいても洗ってもすぐに乾く。速乾×UVケアの頼れる一枚【ザノースフェイス】のカットソーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのカットソーは、シンプルなボディカラーにカモフラージュ柄のロゴグラフィックをあしらった、視覚的にも楽しい一枚。風合いのよいオーガニックコットンと、乾きやすいリサイクルポリエステルを組み合わせた素材を採用し、柔らかくしなやかな肌触りを実現している。
→【アイテム詳細を見る】
UVケア機能を備え、屋外での活動にも安心。軽量で着心地がよく、洗濯後も乾きやすいイージーケア性が魅力。
→【アイテム詳細を見る】
サイズ展開は130〜160まで、成長に合わせて選べるラインナップ。
→【アイテム詳細を見る】
日常使いからアウトドアまで、快適さとデザイン性を兼ね備えた、キッズのための高機能Tシャツ。