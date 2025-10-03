先週のスプリンターズＳはウインカーネリアンが制覇。管理する鹿戸雄一調教師（６３）＝美浦＝にとって、同馬は一体どんな存在なのだろうか。「これまでずっと一緒にいるからね」と遠くを見つめたトレーナー。８歳にしてＧ１制覇を成し遂げたが、ここまでの道のりは決して平たんではなかった。

４歳春に蹄葉炎を発症し、１年間の休養を余儀なくされたカーネリアン。「症状としては諦めてもいいというくらいのものでした」。現役続行も危ぶまれる状態だったが、不屈の闘志でターフに戻ってくると、５歳夏の関屋記念で重賞初制覇を達成。翌年には東京新聞杯を制し、２つ目の重賞タイトルを手にした。「あの状態から復活して、その後に重賞を勝ってくれた。すごい生命力があるし、頑張り屋さんです」と目を細める。

その後も重賞で善戦を続け、昨年末から戦いの舞台をスプリント戦にシフトすると、８歳で念願のビッグタイトル獲得。そんな愛馬を「長く連れ添っている、いい相棒です」と表現した鹿戸師。それだけに、今回の勝利には「感慨深いものがありますね」としみじみ。師にとってこの勝利は、特別なものになった。（デイリースポーツ・小林正明）