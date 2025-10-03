「毎日王冠・Ｇ２」（５日、東京）

毎日王冠にシリウスコルトを送り出す田中勝春調教師（５４）＝美浦＝が、騎手＆調教師での同レース制覇を目指す。重賞６勝を挙げたバランスオブゲームとのコンビで０３年の当レースを勝っており、今度は調教師として勝てばグレード制導入以降では初めてとなる快挙を達成する。秋の東京開幕を飾る伝統のＧ２に、さらなる飛躍が期待される４歳馬とともに挑む。

思い出の相棒と制した伝統の重賞に挑む。毎日王冠にシリウスコルトを送り出す田中勝師は騎手時代、バランスオブゲームで２００３年の同レースを制している。グレード制が導入された１９８４年以降では、騎手と調教師、どちらの立場でも毎日王冠を制した例はない。それ以前にさかのぼっても、矢野幸夫さんが騎手で５１年（ミツハタ）、調教師で５８年（ヒシマサル）、そして中村広さんが騎手で５２年（ニユーモアナ）、調教師で７２年（ハスラー）と７４年（タケクマヒカル）に制しただけ。今年で７６回目を迎える長い歴史を誇るレースでも、わずか２人しか達成していない。

田中勝師は「（バランスオブゲームの時代を）知っている人たちには、思い出してもらえるかもしれないね」と語る。ファンにとって、大事な思い出の１ページであることも分かっている。

シリウスコルトは巻き返しに向けて順調だ。前走の七夕賞は８着に敗れたが、右前の蹄鉄が曲がったまま走っていたという。「もちろんゲート入りまでは問題なかった。恐らく発馬のあたりで後蹄で引っかけてしまったんだろう。いっそ外れてしまえば、もっとスムーズに走れたのだろうけれど…。デモ、ケガがなくて良かった」と振り返る。意外にも東京コースは初めてだが、厩舎にとって初重賞制覇となった新潟大賞典と同じ左回りだけに一発があってもおかしくない。態勢を整えて迎える秋初戦。ファンに思い出を想起させる快走を見せる。