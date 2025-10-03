日経225先物：3日夜間取引終値＝30円安、4万5040円
3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の4万5040円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4936.73円に対しては103.27円高。出来高は7292枚だった。
TOPIX先物期近は3090.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIX現物終値比3.10ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45040 -30 7292
日経225mini 45050 -20 169266
TOPIX先物 3090.5 -4 17486
JPX日経400先物 27820 -60 778
グロース指数先物 705 -3 490
東証REIT指数先物 売買不成立
