3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の4万5040円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4936.73円に対しては103.27円高。出来高は7292枚だった。



TOPIX先物期近は3090.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIX現物終値比3.10ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 45040 -30 7292

日経225mini 45050 -20 169266

TOPIX先物 3090.5 -4 17486

JPX日経400先物 27820 -60 778

グロース指数先物 705 -3 490

東証REIT指数先物 売買不成立



