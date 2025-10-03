　3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の4万5040円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4936.73円に対しては103.27円高。出来高は7292枚だった。

　TOPIX先物期近は3090.5ポイントと前日比4ポイント安、TOPIX現物終値比3.10ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45040　　　　　 -30　　　　7292
日経225mini 　　　　　　 45050　　　　　 -20　　　169266
TOPIX先物 　　　　　　　3090.5　　　　　　-4　　　 17486
JPX日経400先物　　　　　 27820　　　　　 -60　　　　 778
グロース指数先物　　　　　 705　　　　　　-3　　　　 490
東証REIT指数先物　　売買不成立

