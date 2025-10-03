ソフトバンク・東浜に、チャンスが巡ってきた。きょう3日のオリックス戦で先発する上沢は規定投球回到達まで1/3回。クリアすれば2番手以降に背番号16がマウンドに上がる予定となっている。

この日は本拠地での全体練習に合流し、最終調整を終えた東浜は「しっかりと全力で投げるだけですよ」と2回2/3を6安打2失点だった7月20日の西武戦以来75日ぶり1軍登板へ笑顔で意気込んだ。

7月下旬からは2軍生活が長かったが、ウエスタン・リーグでは13試合7勝3敗、防御率1・85とさすがの安定感を見せた。「いつ呼ばれてもいい状態で、先発としてやってきました」と常にスタンバイはできていた。

今季1軍では4月20日西武戦で1勝目を挙げて3勝2敗。19年の7試合登板以来6年ぶりに2桁試合登板には届かなかったが、場所は違えど1軍で投げる場面をイメージしつつ、投げ抜いてきた。

本拠地のリーグ最終戦となるが、チームはCSファイナル、5年ぶりの日本一を目指す日本シリーズと戦いは続く。「もちろん“いけ”と言われるところまで、投げますよ」と東浜。求められるままに腕を振る覚悟だ。