ÆüËÜÂîµå18ºÐ¤Ë¶âÀ±¸¥¾å¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶þ¿«Åª¡×¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÍîÃÀ±£¤»¤º¡Ö¤Ä¤é¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
Âîµå¡¦Ãæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å
¡¡Âîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢WTTÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤¬2Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹3²óÀï¤Ë18ºÐ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯24°Ì¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±6°Ì¤ÎÎÂÌ÷ÖÂ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î»àÆ®¤ÎËö¡¢3-2¤Ç·âÇË¤·½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¼çÎÏ¤¬ÆüËÜ¤Î¼ã¼ê¤ËÇÔ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢ÆÃ¤Ë»î¹ç¸å¤Ë¾¾Åç¤¬¸«¤»¤¿´î¤Ó¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶þ¿«Åª¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSOHU¡×¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂîµåÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏÄã²¼¡¡¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¼çÎÏ¤¬ÇÔÂà¡¡¾¾Åçµ±¶õ¤Î´î¤Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶þ¿«Åª¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£ÎÂÌ÷ÖÂ¤ÎÇÔÀï¤È¡¢Ãæ¹ñÃË»ÒÂîµå³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡¢ÎÂÌ÷ÖÂ¤¬¡ÖºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¤½¤ÎºÇ½ª¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÂÌ÷ÖÂ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¾¾Åç¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¹ñÁª¼ê¤òÇË¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È¾¾Åç¤Ï¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸åÅ¾¡£¤½¤·¤ÆÎ¾É¨¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥³¡¼¥È¤ò²¿ÅÙ¤âÃ¡¤¡¢´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¡Íø¤ò´î¤ÓÅ¾¤²¤Þ¤ï¤ë¾¾Åçµ±¶õ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¤Ä¤é¤¤»ö¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¾ð¤ò¿ä»¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¾¾Åçµ±¶õ¤ÏÅ¾¤²¤Þ¤ï¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬·ã¤·¤±¤ì¤Ð·ã¤·¤¤¤Û¤É¡¢ÎÂÌ÷ÖÂ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶þ¿«¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¤ÏÎÂÌ÷ÖÂ¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÎÓ¹â±ó¤âÇÔÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÃæ¹ñÁª¼ê¤Ï³°¹ñ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤«¤Ê¤ê¸¦µæ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Ï³°¹ñ¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¡£ÆüËÜ¤«¤é¼¡¡¹¤È¼ã¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎÂÌ÷ÖÂ¤¬Ä´»Ò¤ò²óÉü¤µ¤»¤Æ¤¢¤È2Ç¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñÃË»ÒÂîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¤³¤ÎÀ¤Âå¤¬¤¹¤Ç¤ËÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎÂÌ÷ÖÂ¤ÎÇÔÂà¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£Ãæ¹ñÃË»ÒÂîµå¤Î¸½¾õ¤Ï·è¤·¤Æ³Ú´Ñ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
