「京都大賞典・Ｇ２」（５日、京都）

今度こそ−先頭でゴールを駆け抜けてみせる。悲願の重賞初制覇に挑む７歳馬ディープモンスター。３歳時にはクラシック３冠を完走するなど、ここまで重賞に挑戦すること１４回。しかし、２着１回、３着３回と“あと一歩”のところで壁にはね返されてきた。

ただ、近３走は目黒記念４着→小倉記念３着→新潟記念３着と、衰えるどころか右肩上がりの堅実なレースぶりを見せている。強豪が名を連ねた前走の新潟記念では、馬群を縫いながら上がり３Ｆ３２秒６という非凡な末脚を繰り出し、Ｇ１でも結果を残している勝ち馬シランケドに０秒２差。今なお進化中であることを、自らの走りで証明してみせた。

今回は６戦ぶりに浜中とコンビを組む。オープン競走で２勝を挙げ、昨年のチャレンジＣでも２着に好走するなど相性のいい手綱だ。１週前追い切りでコンタクトを取った鞍上は「いつもよく動くし、時計も出る馬。相変わらず良かったですね」と順調ぶりに納得の表情。「７歳馬らしくなくて、本当に若々しいですね。年齢を感じさせない」と変わらない相棒のフレッシュな姿、動きに笑顔を見せた。

舞台は淀の２４００メートル。前走から２Ｆ延長となるが、鞍上は「折り合いに気をつけて、リズム良く運ぶことができれば上位争いできると思います。開幕週もいい」と好勝負をイメージする。衰え知らずのベテランが、若きライバルを押しのけて歓喜のゴールを駆け抜ける。