¡ÚÀ¾Éð¡Û¥¹¥«¥¦¥È¤ÏàÍ»öá¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¬¡Ä¡¡º£°æÃ£Ìé¤Îº£¥ª¥Õ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ï¡Ö¸«Á÷¤ê¡×¤¬Ç»¸ü
¡¡À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢£¶²ó£¹£³µå¤òÅê¤²¡¢£µ°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£¶¡½£µ¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼«¿È¤â£³Ç¯Ï¢Â³£²·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë£±£°¾¡ÌÜ¡Ê£µÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤ÆºÇ½ªÅÐÈÄ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Îº£°æ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï±ç¸î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤ÏÎÉ¤¤Åê¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¸Ø¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£º£µ¨ºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¥±¥¬¤Ê¤¯½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï£Â¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ç®Ãæ¾É¤Î¤¿¤á¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿£¶·î£²£·Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤«¤éÂ³¤¤¤¿²Æ¾ì¤ÎÉÔ¿¶¤â´Þ¤á¡¢º£µ¨¤ÎÅÐÈÄ£²£³»î¹ç¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÅÐÈÄ¤ÎÅÙ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥È¤¬¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ë½¸·ë¤·àÍ»öá¤ËÈ÷¤¨¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤È¤È¤â¤Ë°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æº£°æ¤ÎÌ¾Á°¤¬´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡¢£Í£Ì£Â´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°·¤¦ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÀèÆü¡¢Åö¤Îº£°æËÜ¿Í¤¬¡Ö¡ÊµåÃÄ¤Ë¡Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¡¢°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²ÃÇ®¤¹¤ëº£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒÁûÆ°¤Ë¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤äÄ©Àï¤Î°Õ»×¤ò¸ø¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡££Í£Ì£Â³ÆµåÃÄ¤â¡ÖËü¤¬°ì¡¢Æ°¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤¹¤°¤ËÊÆ¹ñËÜÉô¤È¾ðÊó¶¦Í¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È³Î¾Ú¤Î¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÍ×Ë¾¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òº£¥ª¥ÕÍÆÇ§¤¹¤ë¹½¤¨¤ÎµåÃÄ¤¬¡¢¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Î¡ÖÅê¤ÎÃì¡×¤Ç¤¢¤ë¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤ò¼êÊü¤¹²ÄÇ½À¤Ê¤É¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç²¼¸ò¾Ä¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤º£°æ¤¬¶¯°ú¤ËÂÖÅÙ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¡¢º£°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤Ë¹Ô¤¯µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Èà¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤¿¤¤ÂåÍý¿Í¤Ï¥´¥Þ¥ó¤È¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÊÆ¹ñÂ¦¤Î¾õ¶·¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ë¡ÊÂåÍý¿Í·ÀÌó¤Î¡ËÇä¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤ë¼êË¡¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤òÎ©¤Æ¤ëÀ¼¤â³Î¤«¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤³¿ôÇ¯¡¢º£°æ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿È¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥Õ¥¡¥ó¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸Ì®¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¶Ú¤Î¸«²ò¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£