¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®Àô¿Ê¼¡Ïºà¿·¼óÁêá¤Ë¾×·âÍ½ÁÛ¡Ö¿ô¤«·î¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¡× ÌîÅÞ¤¬¼ê¤°¤¹¤Í
¡¡¹ñ²ñ¤Ç²Ð¤À¤ë¤Þ¤À¡££´ÆüÅê³«É¼¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï£³Æü¤¬ÅÞ°÷É¼¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¡£³Æ¿Ø±Ä¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤È¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤ËÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬Íí¤àà¤ß¤Ä¤É¤â¤¨á¤ÎÍÍÁê¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾®Àô»á¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÌîÅÞ¤Ï¾®Àôà¼óÁêá¤ÎÃÂÀ¸¤ò¼ê¤°¤¹¤Í°ú¤¤¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Æü¤ÏÂçºå¤Ç±éÀâ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸øÌ³¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¾®Àô»á¡¢ÎÓ»á¤ò½ü¤¯¹â»Ô»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤¬Ä¾ÀÜÅÞ°÷¤ËÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÅÞ°÷É¼¤ÎÅêÉ¼¤Ï¤Û¤Ü½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î´ü´Ö¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤¬·ã²½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡ÅÞ°÷É¼¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤¬¥ê¡¼¥É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÇÍ¥Àª¤Ê¤Î¤¬¾®Àô»á¡£¾®Àô»á¤Ï£²Æü¤Î£Á£Ó£Å£Á£Î¡Ü£³ÇÀÎÓÂç¿Ã²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ø³¤³°½ÐÄ¥¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¤ÎÇÀÎÓÂç¿Ã¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÆüËÜ»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎÍ¢Æþ²ò¶Ø¡¢¥¦¥Ê¥®¤Îµ¬À©È¿ÂÐ¤äÏÂµí¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüËÜ¤Î¹Í¤¨¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Âç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤¬Æ±»á¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÅê¹Æ¤òÂ¥¤·¤¿à¥¹¥Æ¥ÞáÊóÆ»¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®Àô»á¤¬¸©Ï¢²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤òÃæ¿´¤ËÅÞ°÷£¸£²£¶¿Í¤¬à¾¡¼ê¤ËÎ¥ÅÞá¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¡Ê¾®Àô»á¤Ï´ØÍ¿¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¡Ë¤È¡¢£²½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊü¤¿¤ì¤¿Ê¸½ÕË¤¤Î±Æ¶Á¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬º¬¶¯¤¤¡£
¡¡¿ô¡¹¤ÎÈãÈ½¤Ç½ý¤òÉé¤¦¾®Àô»á¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÌîÅÞ¤Ï¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£±Ç¯Á°¤ÎÁíºÛÁª¤Î¤³¤í¤Ï¾®Àô»á¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃê¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«¿Íµ¤¤À¤±¤Ï¤¢¤ë¡¢¤³¤ì¤Ï¹¶¤á¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Àôà¼óÁêá¤È¤Ê¤ì¤ÐÌîÅÞ¤Ï¥é¥¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¹ñ²ñ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà¾®Àô¹½Ê¸á¤Î¤è¤¦¤ÊÅúÊÛ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤ª¤«¤·¤¤¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¿ô¤«·î¤Ç¾®ÀôÀ¯¸¢¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¼ê¤°¤¹¤Í¤ò°ú¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëà¥¹¥Æ¥ÞáÌäÂê¤Ë¤ÏÌîÅÞ¤«¤é¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ë¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¡ÖÁíºÛÁª¤Ë¤Ï½Ð¤º¡¢£±£°Ç¯¤Û¤É³ÕÎ½¤äÅÞÌò°÷¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¡¢»þ´ü¾°Áá¤À¤Ã¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼¡¤ÎÁíºÛ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö²ÐÃæ¤Î·ª¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¿Í¤ÏËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤Ê¤ÉÂ¿¤¤¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ï·ª¤É¤³¤í¤«²Ð¤À¤ë¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£