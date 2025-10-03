「凱旋門賞・仏Ｇ１」（５日、パリロンシャン）

９番目に引いたクロワデュノールがゲート番１７、１０番目に引いたビザンチンドリームがゲート番１５と、立て続けに不利な外枠に収まり、日本勢にとっては不穏なムードが漂う枠順抽選会だったが、１４番目に名前が呼ばれたアロヒアリイはゲート番４と、絶好のナンバーを引き当てた。

田中博師は「いい枠順なんじゃないでしょうか。スタートしてから直線の距離はありますが、内に越したことはないですからね」と歓迎した。過去に４勝している枠で、２０年に優勝したソットサスが、この枠だった。ロスなく運べるだけに、アロヒアリイにとっては追い風となる。

前走のギヨームドルナノ賞が逃げ切り勝ち。指揮官は今回、「スタートが鍵となる」と発馬を大きなポイントに挙げている。もともとゲートが得意な馬ではないが、「前走からまた良くなっているので」と前回以上に楽に前へ行けると見立てている。どういうスタイルで戦うのかは「これからクリストフ（ルメール）と作戦を練って、ベストを尽くしたい」とトレーナー。この好枠を最大限に生かす競馬で、世界をアッと驚かせたい。