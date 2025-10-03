¾®Àî¾½Á°¶¶»ÔÄ¹à¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñá¤Ç¸øÍÑ¼Ö¤Î»ÈÅÓ¤Ë´Ø¿´¡¡µÄ²ñ¤¬¶²¤ì¤ë¡Ö¶È³¦¤ÎÈ¿È¯¡×
¡¡·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê£´£²¡Ë¤¬£²Æü¡¢»Ô¤Î´´Éô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÊ£¿ô²óÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢»ÔµÄÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿£²ÅÙÌÜ¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Àè·î£²£´Æü¤Î¡Ö£Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤ÆÂ¨Æü²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¡¢¾®Àî»á¤Ï¥é¥Ö¥Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤ÏÈÝÄê¡£Æ±£²£¶Æü¤Ë¤Ï»ÔµÄ¤ËÂÐ¤·Èó¸ø³«¤ÇÀâÌÀ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤¿¤¬¡¢½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢·ë¶É¾®Àî»á¤Î¼çÄ¥¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤·¡£µÄ²ñ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢ÉÙÅÄ¸øÎ´µÄÄ¹¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾®Àî»á¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤ò±Û¤¨¤ÆÊóÆ»¤¬²áÇ®¤·¤¿¤¿¤áÂÎ¤¬¿Ì¤¨¡¢¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âÂ³¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»ä¼«¿È¤¬¤¹¤Ù¤Æ°¤¤¡££±£°£°¡§£°¤Ç°¤¤¡×¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´Î¿´¤Î»ÔÌ±¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤êÌäÂê¤À¡£¾®Àî»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤âÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤¬¡¢¼ÁÌä¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤º¡£Ìó£²Ê¬¤Û¤É°ìÊýÅª¤ËÏÃ¤·¤ÆÂÁá¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£µÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Öµ¼Ô¤ÎÊý¤ÎÀè¤ËÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢»ÔÌ±¤ÎÊý¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤È¼ÁÌä¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤ÆÅú¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤»¤Ð¿®ÍÑ¤âÁý¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤¿¤À¡¢µÄ²ñ¤â¹¶¤á¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¥é¥Ö¥Û¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¸øÍÑ¼Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤À¡£»Ô¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÌò½ê¤«¤é»ÔÄ¹¼«Âð¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸øÌ³¾ì½ê·ÐÍ³¤Î¼«Âð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÎÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡Ö»ÔÄ¹¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸øÌ³¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤òÌä¤¤µÍ¤á¤¹¤®¤ë¤È¡¢½ÉÇñ¶È³¦¤ÎÊý¤«¤é¡Ø²æ¡¹¤Î¶È³¦¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤¦¤Á¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Á¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤«¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¥é¥Ö¥Û¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤³¤Ê¤éÎÉ¤¯¤Æ¤É¤³¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤Ï¸·Ì©¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁûÆ°¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
