壁の中で半日鳴いていた子猫。保護された温泉旅館で“みにゃらい女将”になった「ゆず」と看板猫たちの物語

大分・別府市にある温泉旅館「かんなわ ゆの香」。ここには、修行中の“みにゃらい女将”がいる。猫のゆずちゃん（メス・8歳）だ。



旅館の壁から救出されたというゆずちゃん。保護の経緯と看板猫としての働きぶりについて、女将の葛城さや香さんに聞いた。

壁の中から「猫の声」が聞こえてきた

きっかけは2017年4月の朝、館内のどこからともなく聞こえてきた「ニャーニャー」という鳴き声だった。





葛城さんは「猫が紛れ込こんだのかも…」と思い、スタッフたちと館内や外を探すも、半日経っても結局、見つけることはできなかった。

夜になって、時刻は午後10時ごろ。心配していた葛城さんは再びどこからか鳴き声を聞く。出どころをたどると、大浴場へと向かう廊下の壁の中から声がすることに気付いた。



急いで助けを呼ぶが、救出は難航。のこぎりでやっと、壁に穴を開けてもらうと…。

「手のひらサイズの子猫がいました。母猫や他の猫は見当たらなかったので、どこかの隙間から入り込んでしまったのかなと思います」

旅館の“みにゃらい女将”として

救出した子猫を獣医師に見せたところ、生後1カ月ほどで、健康状態も問題なし。



まん丸な目に葛城さんは心を奪われ、“みにゃらい女将”（見習い女将）として旅館に迎え入れることを決めたという。大分名産のかんきつ類にちなんで、「ゆず」と名付けた。

ゆずちゃんは当初から物おじすることがなく、堂々としていて、ちょっぴりおてんば。試しにお客さんに見せてみたところ、猫好きたちの心を瞬く間につかんだという。

口コミで“壁からの救出劇”を聞いたお客さんが訪れるようになり、「かんなわ ゆの香」は、猫が迎える旅館として認知されたそうだ。



ゆずちゃんは2019年には、民間の「全国の宿 自慢の看板猫ランキング」で1位にもなったが、その性格はまさに“猫らしい”そう。「お客さまにも容赦がないんです。しつこくなですぎると猫パンチが飛んできます」と葛城さん。

ただ、宿泊客がチェックアウトする際には、近くに行って見送りをする優しい一面も。職務をきっちりとこなしているのだとか。

お客さんを笑顔にするおもてなし

思い出を作りたい、精神的に疲れた…。旅館にはいろいろな理由で人が訪れるが、ゆずちゃんの存在は癒しになっているという。

「認知症のお母さまを連れたご家族がいらっしゃいまして、チェックインの際に普段とは違う環境に戸惑われたのか、お母さまが『こんなところ嫌だ。帰る』とおっしゃいました」



ところが、ゆずちゃんを見ると「昔飼っていた猫の爪を切りすぎてね、怒られちゃったのよ」と家族も知らないような“猫エピソード”をうれしそうに話しはじめたのだ。



「チェックアウトの時はニコニコして帰られました。やっぱり猫の力はすごいなって」

ゆずちゃん以外にも4匹の看板猫が！

そんな「かんなわ ゆの香」では他にも、縁があって保護された看板猫がいる。

支配猫（しはいにゃん）のかぼすくん、ねこ番頭のざぼんくん、バイトリーダーのあまなつちゃん、バイトのはっさくくんだ。

※名前の前にあるのは、旅館での“肩書き”

ゆずちゃんを含む5匹は、普段は「ニャンズ社員寮」（葛城さんの自宅）にいるが、朝（午前7時半〜10時ごろまで）と夜（午後7時〜10時ごろまで）には旅館に“出勤”。



専用の猫部屋でお客さんを出迎えるという。

ゆずちゃんは目立ちたがりな性格もあってか、他の猫をライバル視する傾向にあるそう。他の猫がお客さんに人気だと、焼きもちをやいて狭い所にこもってしまうことも。

特に小柄で愛嬌があり、人気のあまなつちゃんとは“バチバチの関係”で、猫パンチの応酬を繰り広げることもあるんだとか。

先輩猫「かぼすくん」との絆

しかし、そんなゆずちゃんも先輩猫のかぼすくんには心を開いているという。



「避妊手術を終えて、ゆずちゃんがシュンとしていた時に、かぼすくんが頭をなめてあげたことがきっかけです。まるで『大丈夫だよ』と言っているようでした」

この一件から2匹の仲は急接近。今でもお互いを兄妹のように慕い合っているという。



ゆの香の猫たちについて、葛城さんは「看板猫を任されるとは思っていなかったでしょう（笑）」と話すが、お客さんをマイペースにもてなす姿にいつも感謝しているそうだ。

ゆずちゃんは“みにゃらい女将”として修行中だが、一人前の女将としてデビューする日は近いのだろうか？



「お客さんに猫パンチをしなくなれば女将さんになれます。でもその見込みはまだまだなさそうです（笑）」



修行は続きそうだ。



（画像提供：葛城さや香さん）