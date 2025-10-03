女優の高田里穂（31）が2日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を公開した。

高田は「じゃじゃんっ3年ぶりに写真集を出します!!!!!!」と報告。胸元が大胆に開いたランジェリーで、引き締まったウエストから太ももまであらわにした。さらに、茶色を基調とした上品な水玉模様のワンピース姿も公開した。

写真集については「よく晴れた汗ばむ初夏の日。『普通ではダメだよ』『カメラに向かってキメないで』心の底まで見透かされたようなファインダー越しの沢渡さんの瞳。そうして紡がれた時間は没頭そのもので自分がどんな感情を持って挑んでいたのかすら、思い出せません。だけど上がってきた写真を見た時、間違いなくあの時間は存在していたんだと。そしてそこに写っている自分は今までに見たことのない“真実の顔”をしていました。素描、飾り気のない30歳の私をたっぷりと堪能して下さい」とコメントした。

この投稿にフォロワーからは「セクシー」「たまらんです」「超絶美しい」「美脚さんですね」「スタイル抜群でセクシーすぎます」などのコメントが寄せられた。