¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/03¡Û10·î3ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ40¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó30¡×¤òÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
Á°¿È¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¿åÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬¶âÍËÆü¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬1985Ç¯10·î4Æü¡£4Æü¤Ç40¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë»ö¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó30¤ò°ìµó¸ø³«¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÊüÁ÷»þ¤ËSNSÅê¹Æ¿ô¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÎòÂåºÇ¹â»ëÄ°Î¨46.9¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼3¡Ù¡¢ËÜÈÖÁÈ¤ÈÆ±¤¸40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÜÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¾ðÊóÉÕ¤¡£ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢ÌÚÂ¼¡¢Ä¹ß·¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤«¤é¤Îµ®½Å¤Ê¥¢¥Õ¥ì¥³ÈëÏÃ¤ä¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¿Æ»Ò¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡½ ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ï¡©
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡Ö²ÈÂ²¤Ç¶âÍËÆü¤ÎÌë¤Ï±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¡×¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¯¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Î¡£
¡½ »ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ï¡©
º£¤À¤È±Ç²è¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª²°¤µ¤ó¤Ç¼Ú¤ê¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¡Ê¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤ò¡Ë¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼±Ê±ó¤Ë¤¢¤ì¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²è¤È¤Ï¡©
Ì¼¤¬¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¡¢²¿¤«¤Ë´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤¿´é¤ò»ä¤Ë¸«¤»¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸«¤Æ¡ª¸«¤Æ¡ª¸«¤Æ¡ª¡×¤È¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡£¤½¤¦¤¤¤¦²¿¤«¡¢´¶¾ð¤òË¤«¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜºê½Ù¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë´ÆÆÄ¤¬¼«Ê¬¤ËÀâÌÀ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÈà¤Ï¤Í À±¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡©¡©¡×¡Ä¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤¿¸å¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÎÀâÌÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½ Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ï¡©
Ì¾ºî¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢Ì´¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÌÚÂ¼¤¯¤ó¤È»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ò¤È¤ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¤Ã¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
¡¦10·î3Æü¤è¤ë9»þ¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼40¼þÇ¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ù
¡¦10·î10Æü¤è¤ë9»þ30Ê¬¡ØE.T.¡Ù
¡¦10·î17Æü¤è¤ë9»þ¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È±¿Ì¿¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¡Ù¢¨½éÊüÁ÷¡¦ËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È
