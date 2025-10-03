Aぇ! group、3チームに分かれて“全力体当たり”ロケ 佐野晶哉はスタッフとペアに【Aぇ! groupのQ＆Aぇ!】
【モデルプレス＝2025/10/03】Aぇ! groupが出演するグループ初の関東レギュラー冠番組「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（フジテレビ系、毎週日曜25時25分〜）が10月12日よりスタート。シンガポールで全力体当たりロケに挑戦する。
本番組は、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー。どんなことにも全力な5人が、令和時代だからこその疑問“Q”に、汗をかいて全力で向き合い、アンサー“A”を届ける。個性豊かな5人の喜怒哀楽が詰まった本気の検証ドキュメントも放送される。
10月3日23時より放送の特番では、「Aぇ! group変身選手権！in シンガポール」と題し、今話題の“変身フォト”にチャレンジ。制限時間3時間以内で、“変身フォトを最も楽しめる変身をしてきた人”が優勝に輝く。5人はバラバラにロケをしていたことから、それぞれがどんな経緯でこの変身に至ったのか、興味津々の様子。他のメンバーのロケの様子をVTRで見ながら、5人全員が抱腹絶倒。「3時間あったら何にでもなれるよな」と言う佐野晶哉に、「小手先の笑いは通じない」と話す小島健。
また、各メンバーの変身の様子をVTRで見た草間リチャード敬太は「それぞれフルスイングしてるよな」と、末澤誠也は「違う方向性でやってる」と明かす。正門良規は「3時間フルで頭を使って考えた変身」と話すが、5人はどんな変身を遂げたのか？最下位だったメンバーにはキツい罰ゲームが待ち受ける。果たして優勝するのは誰なのか。そして罰ゲームを受けるのは一体？
さらに、特番番組放送終了後からは、FODにて10月12日25時25分よりオンエアするレギュラー放送初回となる＃1の独占先行配信がスタート。どこよりも早く5人が体を張って全力で挑んだシンガポール旅の様子が見られることに。また、番組本編の「無料見逃し配信」も特典映像とともに実施。毎回放送終了後より1週間、TVer、FODにて、当該放送回が無料見逃し配信される。
レギュラー放送の内容は「コスパ旅行選手権 in シンガポール」を6週にわたって放送。円安の今、コスパよく海外旅行を楽しむべく、メンバーが3チームに分かれて、1人当たり25000円で最もコスパのいい旅を提案できたチームが優勝となる。そして、今回ももちろん最下位のチームには罰ゲームが待ち受ける。
正門＆小島チームは“レジャー”、末澤＆草間チームは“グルメ”、佐野＆番組スタッフチームは“ホテル全BET”をテーマに、3チームが三者三様の波瀾万丈な珍道中を繰り広げる。佐野に至っては、メンバーではない番組スタッフとペアを組むことに。果たして、全力体当たりとなった旅の行方とは？（modelpress編集部）
◆Aぇ! group、シンガポールで“変身フォト”挑戦
◆Aぇ! group、シンガポールで全力体当たり
