◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 第１日（２日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

１５歳でアマチュアの広吉優梨菜（福岡第一高１年）が５バーディー、ボギーなしの５アンダー６７で回り、首位と２打差の５位と好発進した。ナショナルチームに所属する新鋭はレギュラーツアー７戦目、メジャーは初出場。勝みなみ（１４年、１５歳２９３日）を抜く日本人最年少、１５歳２１８日でのツアー初優勝を狙う。ツアー未勝利の安田彩乃（３０）＝フリー＝が７アンダー６５で単独首位発進した。

１５歳がショットで沸かせた。広吉は初出場となったメジャー仕様の難コースを攻略。日米通算１０勝の古江彩佳、メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉らを上回る６７をマークし、自己最高の５位発進した。「この（ナショナルチームの）ユニホームで女子オープンに出られてすごくうれしいし、誇りに思う」とかみしめた。

１０番で６メートルをねじ込み、１２番は数十センチ、１４番は２メートル、１６番は３メートルにつける好ショットを連発。ノーボギーで締めた。パーオン率は全体２位の９４・４４％。「ショットがすごく良かった」と笑顔がはじけた。

北九州市立折尾中３年だった昨年は日本ジュニア選手権で優勝し、女子ツアーデビュー。ツアー４勝の吉田優利を目標に技術を磨いてきた。今年６月に出場した宮里藍サントリーレディス開幕前、座談会で同席した宮里さんに「連続でバーディーが取れない」と相談すると「練習の時からバーディーを何回連続で取れるか、試合に近い状態でやること」と“金言”をもらった。練習姿勢を改め、８月のＮＥＣ軽井沢７２で自身初トップ１０の８位に入った。

福岡県代表として出場した前週の滋賀国体では、同部屋の３人で枕投げを楽しんだという１５歳が、メジャーで“天才高校生”ぶりを発揮した。最終日に１５歳２１８日で優勝すれば、勝を抜いて日本人最年少記録を更新する。「まずは予選通過したい。決勝ラウンドに進めたら上を狙いたい」。物静かな口調に強い意志がにじんだ。（星野 浩司）

◆広吉 優梨菜（ひろよし・ゆりな）

▼生まれとサイズ ２０１０年３月１日、福岡県出身。１５歳。１６０センチ

▼ゴルフ歴 父の勧めで９歳から始める。北九州市折尾中３年時の２４年に日本ジュニア選手権（１２〜１４歳の部）で優勝。２５年度のナショナルチームに所属。今年８月のＮＥＣ軽井沢７２で自己最高の８位

▼憧れの選手 吉田優利

▼得意クラブ アイアン

▼好きなアーティスト ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ。ファンクラブ加入

▼好きな食べ物 トマト

▼好きな言葉 一期一会